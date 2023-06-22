В Екатеринбурге стартовал третий всероссийский форум городов трудовой доблести, который организуют администрация президента РФ и «Российское военно-исторического общества» (РВИО). Открыв самую большую в стране, 42-метровую, стелу (с участием помощника главы государства Владимира Мединского), руководство области и города переместилось в ККТ «Космос».
Зал на 1800 мест оказался забит до отказа — неожиданно даже для организаторов из мэрии, переживавших до последнего. Собрались руководители оборонных предприятий, ветераны труда, сотрудники вузов, диаспор, общественники и главы городов, удостоенных такого же звания.
С торжественными речами перед ними выступили замполпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, первый замгубернатора Алексей Шмыков, спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин и мэр Алексей Орлов.
«Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто вынес на своих плечах тяготы и лишения военного лихолетия. Низкий поклон всем, кто поднял страну из руин», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU.
А после началась панельная дискуссия — с участием историков Андрея Сперанского и Константина Бугрова, начальника СвЖД Ивана Колесникова и топ-менеджера «Уралмашзавода» Алексея Кожемяко. По плану оргкомитета, обсуждение переместится на площадки предприятий. Закрытие намечено на 23 июня.
На форуме собрались руководители оборонных предприятий, ветераны труда, сотрудники вузов, диаспор, общественники и главы городов
В Екатеринбурге стартовал третий всероссийский форум городов трудовой доблести, который организуют администрация президента РФ и «Российское военно-исторического общества» (РВИО). Открыв самую большую в стране, 42-метровую, стелу (с участием помощника главы государства Владимира Мединского), руководство области и города переместилось в ККТ «Космос». Зал на 1800 мест оказался забит до отказа — неожиданно даже для организаторов из мэрии, переживавших до последнего. Собрались руководители оборонных предприятий, ветераны труда, сотрудники вузов, диаспор, общественники и главы городов, удостоенных такого же звания. С торжественными речами перед ними выступили замполпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, первый замгубернатора Алексей Шмыков, спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин и мэр Алексей Орлов. «Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто вынес на своих плечах тяготы и лишения военного лихолетия. Низкий поклон всем, кто поднял страну из руин», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. А после началась панельная дискуссия — с участием историков Андрея Сперанского и Константина Бугрова, начальника СвЖД Ивана Колесникова и топ-менеджера «Уралмашзавода» Алексея Кожемяко. По плану оргкомитета, обсуждение переместится на площадки предприятий. Закрытие намечено на 23 июня.