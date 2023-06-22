22 июня 2023

В Тюменской области появятся новые экоотели с термальными источниками

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Открытие термального курорта  Tentorium. Пермь, релакс зона, термальный источник, термы Tentorium, термы тенториум, термальный бассейн
Два экоотеля появятся в регионе до конца 2025 года Фото:

В Тюменской области планируется открытие двух новых экоотелей с термальными источниками и спа-комплексами. Руководитель проектов в сфере экотуризма Национального Фонда по сохранению культурного наследия и развития устойчивого туризма Вадим Палий сообщил, что один из них откроется в 2024 году, а второй — в 2025.

«В России активно развивается сеть экоотелей, и Тюменская область входит в число приоритетных регионов для их открытия. Оба проекта связаны с термальными источниками: и предусмотрены не только дома для размещения и зоны отдыха, но и банные и спа-комплексы. План реализации одного из них — 2024 год, второго — 2025 год», — сообщил эксперт в беседе с журналистами РБК-Тюмень.

Вадим Палий отметил, что важным драйвером развития туризма стала колоссальная господдержка этой сферы. За 2022—2023 годы государство инвестирует в туризм 700 миллиардов рублей. На сегодняшний день в России функционирует 402 экоотеля. В целом с 2021 года их количество увеличилось на 43%.

Ранее жителям Тюмени предлагали вложить средства в экоотель на берегу реки Кудепста в Сочи. Для участия в проекте необходимо инвестировать один миллион рублей.

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В Тюменской области планируется открытие двух новых экоотелей с термальными источниками и спа-комплексами. Руководитель проектов в сфере экотуризма Национального Фонда по сохранению культурного наследия и развития устойчивого туризма Вадим Палий сообщил, что один из них откроется в 2024 году, а второй — в 2025. «В России активно развивается сеть экоотелей, и Тюменская область входит в число приоритетных регионов для их открытия. Оба проекта связаны с термальными источниками: и предусмотрены не только дома для размещения и зоны отдыха, но и банные и спа-комплексы. План реализации одного из них — 2024 год, второго — 2025 год», — сообщил эксперт в беседе с журналистами РБК-Тюмень. Вадим Палий отметил, что важным драйвером развития туризма стала колоссальная господдержка этой сферы. За 2022—2023 годы государство инвестирует в туризм 700 миллиардов рублей. На сегодняшний день в России функционирует 402 экоотеля. В целом с 2021 года их количество увеличилось на 43%. Ранее жителям Тюмени предлагали вложить средства в экоотель на берегу реки Кудепста в Сочи. Для участия в проекте необходимо инвестировать один миллион рублей.
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