Бастрыкин запросил доклад по челябинскому детскому саду, где нашли венерическое заболевание

Бастрыкин поручил руководителю челябинского СУ Решетникову предоставить доклад о проведенной проверке Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации в дошкольном учреждении Челябинска, где у одного из сотрудников обнаружили венерическое заболевание. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«В социальных сетях сообщается, что у сотрудника дошкольного учреждения Челябинска в ходе медицинского осмотра выявлено заболевание, которым, по мнению родителей, мог заразиться один из воспитанников. По данному факту в СУ СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка», — уточнили в ведомстве. Там также добавили, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского Следственного управления Петру Решетникову предоставить доклад о проведенной проверке и обстоятельствах произошедшего.

Ранее стало известно, что в детском саду № 397 Металлургического района Челябинска при медосмотре у сотрудника выявили венерическое заболевание. По информации URA.RU, речь идет о сифилисе. По словам родителей, у детей взяли кровь из вены и предложили в качестве профилактики пропить антибиотик «Азитромицин».