Бастрыкин запросил доклад по челябинскому детскому саду, где нашли венерическое заболевание

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации в дошкольном учреждении Челябинска, где у одного из сотрудников обнаружили венерическое заболевание. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«В социальных сетях сообщается, что у сотрудника дошкольного учреждения Челябинска в ходе медицинского осмотра выявлено заболевание, которым, по мнению родителей, мог заразиться один из воспитанников. По данному факту в СУ СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка», — уточнили в ведомстве. Там также добавили, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского Следственного управления Петру Решетникову предоставить доклад о проведенной проверке и обстоятельствах произошедшего.
Ранее стало известно, что в детском саду № 397 Металлургического района Челябинска при медосмотре у сотрудника выявили венерическое заболевание. По информации URA.RU, речь идет о сифилисе. По словам родителей, у детей взяли кровь из вены и предложили в качестве профилактики пропить антибиотик «Азитромицин».
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