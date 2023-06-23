Жительница Кургана, получившая за сгоревшее жилье меньше соседа, не будет судиться

24 июня 2023 в 02:24 Размер текста - 17 +

Дом, пострадавший при пожаре, был разделен на две равные половины (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Жительница Кургана, которой после пожара выдали сертификат за сгоревшую половину дома на сумму, оказавшуюся в четыре раза меньше, чем у соседа, не будет судиться с властями. Об этом заявил юрист Петр Волосников. «Женщина написала мне сегодня, что к ней приезжали журналисты, какие-то депутаты, кто-то еще, и все обещали помочь. Нашли ведь как-то, хотя я имен и адресов не называл. В общем, судиться она пока передумала, ждет, что ситуация решится по-другому», — написал Петр Волосников в своем telegram-канале. Ранее курганский юрист рассказывал, что пострадавшей выдали сертификат на фиксированную сумму в 250 тысяч рублей, при этом собственник второй половины дома (исходя из рыночной стоимости имущества) получил сертификат на сумму в четыре раза больше. Волосников отмечал, что женщина не успела до пожара зарегистрировать право на недвижимость, и подчеркивал, что это не единичный случай. Согласно последним данным, потерявшие жилье в весенних пожарах курганцы, получили свыше 600 сертификатов. Сумма выплат составила 886 миллионов рублей.

Жительница Кургана, которой после пожара выдали сертификат за сгоревшую половину дома на сумму, оказавшуюся в четыре раза меньше, чем у соседа, не будет судиться с властями. Об этом заявил юрист Петр Волосников. «Женщина написала мне сегодня, что к ней приезжали журналисты, какие-то депутаты, кто-то еще, и все обещали помочь. Нашли ведь как-то, хотя я имен и адресов не называл. В общем, судиться она пока передумала, ждет, что ситуация решится по-другому», — написал Петр Волосников в своем telegram-канале. Ранее курганский юрист рассказывал, что пострадавшей выдали сертификат на фиксированную сумму в 250 тысяч рублей, при этом собственник второй половины дома (исходя из рыночной стоимости имущества) получил сертификат на сумму в четыре раза больше. Волосников отмечал, что женщина не успела до пожара зарегистрировать право на недвижимость, и подчеркивал, что это не единичный случай. Согласно последним данным, потерявшие жилье в весенних пожарах курганцы, получили свыше 600 сертификатов. Сумма выплат составила 886 миллионов рублей.