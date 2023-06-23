Губернатор Артюхов пообещал бойцам из ЯНАО помочь с экипировкой и снаряжением. Фото

Дмитрий Артюхов встретился с бойцами из ЯНАО, приехавшими в отпуск из зоны СВО

24 июня 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Артюхов во время встречи с бойцами узнал все необходимые вопросы по снаряжению и оборудованию Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с бойцами из Салехарда и Лабытнанги, приехавшими в отпуск из зоны СВО. Глава региона пообещал решить вопросы по обеспечению земляков необходимой экипировкой и снаряжением. «Бойцы Салехарда и Лабытнанги приехали из зоны спецоперации домой в отпуск. Пригласили наших военнослужащих и их семьи провести вечер пятницы в Обдорском остроге. Всегда на таких встречах хочу из первых уст узнать, какие потребности по оборудованию и снаряжению у ямальцев в местах несения службы. Обязательно поможем с необходимым», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Губернатор ЯНАО отметил, что среди необходимого для бойцов оборудования — тепловизоры, приборы ночного видения, средства радиоэлектронной разведки. Артюхов также обсудил с земляками меры поддержки участников СВО в регионе и обозначил важность индивидуального подхода к каждому вопросу, возникающему у солдат. Ранее Дмитрий Артюхов во время рабочей поездки в ДНР встретился с командиром батальона «Росомаха» Алексеем, в котором проходят службу ямальские военнослужащие. Комбат сообщил губернатору ЯНАО, что подразделению нужны тепловизоры, техника для радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, средства борьбы с дронами. Артюхов пригласил на встречу бойцов из Салехарда и Лабытнанги и их семьи Фото: telegram-канал Дмитрия Артюхова

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с бойцами из Салехарда и Лабытнанги, приехавшими в отпуск из зоны СВО. Глава региона пообещал решить вопросы по обеспечению земляков необходимой экипировкой и снаряжением. «Бойцы Салехарда и Лабытнанги приехали из зоны спецоперации домой в отпуск. Пригласили наших военнослужащих и их семьи провести вечер пятницы в Обдорском остроге. Всегда на таких встречах хочу из первых уст узнать, какие потребности по оборудованию и снаряжению у ямальцев в местах несения службы. Обязательно поможем с необходимым», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Губернатор ЯНАО отметил, что среди необходимого для бойцов оборудования — тепловизоры, приборы ночного видения, средства радиоэлектронной разведки. Артюхов также обсудил с земляками меры поддержки участников СВО в регионе и обозначил важность индивидуального подхода к каждому вопросу, возникающему у солдат. Ранее Дмитрий Артюхов во время рабочей поездки в ДНР встретился с командиром батальона «Росомаха» Алексеем, в котором проходят службу ямальские военнослужащие. Комбат сообщил губернатору ЯНАО, что подразделению нужны тепловизоры, техника для радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, средства борьбы с дронами.