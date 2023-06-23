23 июня 2023
22 июня 2023

Губернатор Артюхов пообещал бойцам из ЯНАО помочь с экипировкой и снаряжением. Фото

Дмитрий Артюхов встретился с бойцами из ЯНАО, приехавшими в отпуск из зоны СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов во время встречи с бойцами узнал все необходимые вопросы по снаряжению и оборудованию Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с бойцами из Салехарда и Лабытнанги, приехавшими в отпуск из зоны СВО. Глава региона пообещал решить вопросы по обеспечению земляков необходимой экипировкой и снаряжением.

«Бойцы Салехарда и Лабытнанги приехали из зоны спецоперации домой в отпуск. Пригласили наших военнослужащих и их семьи провести вечер пятницы в Обдорском остроге. Всегда на таких встречах хочу из первых уст узнать, какие потребности по оборудованию и снаряжению у ямальцев в местах несения службы. Обязательно поможем с необходимым», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале.

Губернатор ЯНАО отметил, что среди необходимого для бойцов оборудования — тепловизоры, приборы ночного видения, средства радиоэлектронной разведки. Артюхов также обсудил с земляками меры поддержки участников СВО в регионе и обозначил важность индивидуального подхода к каждому вопросу, возникающему у солдат.

Ранее Дмитрий Артюхов во время рабочей поездки в ДНР встретился с командиром батальона «Росомаха» Алексеем, в котором проходят службу ямальские военнослужащие. Комбат сообщил губернатору ЯНАО, что подразделению нужны тепловизоры, техника для радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, средства борьбы с дронами.

Артюхов пригласил на встречу бойцов из Салехарда и Лабытнанги и их семьи
Артюхов пригласил на встречу бойцов из Салехарда и Лабытнанги и их семьи
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с бойцами из Салехарда и Лабытнанги, приехавшими в отпуск из зоны СВО. Глава региона пообещал решить вопросы по обеспечению земляков необходимой экипировкой и снаряжением. «Бойцы Салехарда и Лабытнанги приехали из зоны спецоперации домой в отпуск. Пригласили наших военнослужащих и их семьи провести вечер пятницы в Обдорском остроге. Всегда на таких встречах хочу из первых уст узнать, какие потребности по оборудованию и снаряжению у ямальцев в местах несения службы. Обязательно поможем с необходимым», — сообщил Артюхов в своем telegram-канале. Губернатор ЯНАО отметил, что среди необходимого для бойцов оборудования — тепловизоры, приборы ночного видения, средства радиоэлектронной разведки. Артюхов также обсудил с земляками меры поддержки участников СВО в регионе и обозначил важность индивидуального подхода к каждому вопросу, возникающему у солдат. Ранее Дмитрий Артюхов во время рабочей поездки в ДНР встретился с командиром батальона «Росомаха» Алексеем, в котором проходят службу ямальские военнослужащие. Комбат сообщил губернатору ЯНАО, что подразделению нужны тепловизоры, техника для радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры, средства борьбы с дронами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...