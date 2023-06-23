В челябинском парке Гагарина эвакуировали посетителей колеса обозрения. Фото, видео

24 июня 2023 в 15:58 Размер текста - 17 +

В парке Гагарина у кабины колеса обозрения во время движения открылась дверца Фото: Альбина Золотухина © URA.RU В парке культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске из-за открытия одной из кабинок эвакуировали посетителей аттракциона «Колесо обозрения». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Сегодня на колесе обозрения в парке имени Гагарина во время движения открылась дверь одной из пустых кабинок. Чтобы не допустить разбития стекла и попадания его в другие кабинки, было принято решение остановить колесо. С помощью МЧС было эвакуировано 13 человек», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Там добавили, что аттракцион осматривают специалисты. Скоро он возобновит работу. Пресс-служба администрации Челябинска

В парке культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске из-за открытия одной из кабинок эвакуировали посетителей аттракциона «Колесо обозрения». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Сегодня на колесе обозрения в парке имени Гагарина во время движения открылась дверь одной из пустых кабинок. Чтобы не допустить разбития стекла и попадания его в другие кабинки, было принято решение остановить колесо. С помощью МЧС было эвакуировано 13 человек», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Там добавили, что аттракцион осматривают специалисты. Скоро он возобновит работу.