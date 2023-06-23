23 июня 2023

В челябинском парке Гагарина эвакуировали посетителей колеса обозрения. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимнее солнцестояние, парк Гагарина, Челябинск, огненное колесо обозрения, аттракцион, колесо обозрения
В парке Гагарина у кабины колеса обозрения во время движения открылась дверца Фото:

В парке культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске из-за открытия одной из кабинок эвакуировали посетителей аттракциона «Колесо обозрения». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

«Сегодня на колесе обозрения в парке имени Гагарина во время движения открылась дверь одной из пустых кабинок. Чтобы не допустить разбития стекла и попадания его в другие кабинки, было принято решение остановить колесо. С помощью МЧС было эвакуировано 13 человек», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

Там добавили, что аттракцион осматривают специалисты. Скоро он возобновит работу.

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В парке культуры и отдыха имени Гагарина в Челябинске из-за открытия одной из кабинок эвакуировали посетителей аттракциона «Колесо обозрения». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «Сегодня на колесе обозрения в парке имени Гагарина во время движения открылась дверь одной из пустых кабинок. Чтобы не допустить разбития стекла и попадания его в другие кабинки, было принято решение остановить колесо. С помощью МЧС было эвакуировано 13 человек», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Там добавили, что аттракцион осматривают специалисты. Скоро он возобновит работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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