24 июня 2023
23 июня 2023

Бастрыкин запросил доклад о проверке шоу каскадеров в Челябинске, где ребенок получил травму

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Бастрыкин заинтересовался безопасностью на шоу каскадеров в Челябинске Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с травмированием трехлетнего ребенка на шоу каскадеров в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки по факту травмирования несовершеннолетнего на шоу в Челябинской области. По данному факту СУ СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что мама трехлетнего ребенка написала заявление в полицию с просьбой разобраться с безопасностью на шоу каскадеров в Челябинске. По ее данным, мальчик получил травмы, когда ему отлетела гильза в голову. Полиция начала проверку по заявлению. В оргкомитете заявили, что «пули в сторону зрителей на шоу не летают».

Обновление от 13:00. В прокуратуре Челябинской области сообщили, что организаторы получили предостережение от прокурора Центрального района Челябинска о недопустимости оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с травмированием трехлетнего ребенка на шоу каскадеров в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки по факту травмирования несовершеннолетнего на шоу в Челябинской области. По данному факту СУ СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что мама трехлетнего ребенка написала заявление в полицию с просьбой разобраться с безопасностью на шоу каскадеров в Челябинске. По ее данным, мальчик получил травмы, когда ему отлетела гильза в голову. Полиция начала проверку по заявлению. В оргкомитете заявили, что «пули в сторону зрителей на шоу не летают». Обновление от 13:00. В прокуратуре Челябинской области сообщили, что организаторы получили предостережение от прокурора Центрального района Челябинска о недопустимости оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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