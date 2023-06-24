Бастрыкин запросил доклад о проверке шоу каскадеров в Челябинске, где ребенок получил травму

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с травмированием трехлетнего ребенка на шоу каскадеров в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки по факту травмирования несовершеннолетнего на шоу в Челябинской области. По данному факту СУ СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что мама трехлетнего ребенка написала заявление в полицию с просьбой разобраться с безопасностью на шоу каскадеров в Челябинске. По ее данным, мальчик получил травмы, когда ему отлетела гильза в голову. Полиция начала проверку по заявлению. В оргкомитете заявили, что «пули в сторону зрителей на шоу не летают».
Обновление от 13:00. В прокуратуре Челябинской области сообщили, что организаторы получили предостережение от прокурора Центрального района Челябинска о недопустимости оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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