Бастрыкин запросил доклад о проверке шоу каскадеров в Челябинске, где ребенок получил травму

25 июня 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Бастрыкин заинтересовался безопасностью на шоу каскадеров в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с травмированием трехлетнего ребенка на шоу каскадеров в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки по факту травмирования несовершеннолетнего на шоу в Челябинской области. По данному факту СУ СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что мама трехлетнего ребенка написала заявление в полицию с просьбой разобраться с безопасностью на шоу каскадеров в Челябинске. По ее данным, мальчик получил травмы, когда ему отлетела гильза в голову. Полиция начала проверку по заявлению. В оргкомитете заявили, что «пули в сторону зрителей на шоу не летают». Обновление от 13:00. В прокуратуре Челябинской области сообщили, что организаторы получили предостережение от прокурора Центрального района Челябинска о недопустимости оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с травмированием трехлетнего ребенка на шоу каскадеров в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе и предварительных результатах проверки по факту травмирования несовершеннолетнего на шоу в Челябинской области. По данному факту СУ СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что мама трехлетнего ребенка написала заявление в полицию с просьбой разобраться с безопасностью на шоу каскадеров в Челябинске. По ее данным, мальчик получил травмы, когда ему отлетела гильза в голову. Полиция начала проверку по заявлению. В оргкомитете заявили, что «пули в сторону зрителей на шоу не летают». Обновление от 13:00. В прокуратуре Челябинской области сообщили, что организаторы получили предостережение от прокурора Центрального района Челябинска о недопустимости оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.