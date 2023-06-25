Глава Минобороны Украины предрек кардинальные изменения в конфликте

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Алексей Резников заявил, что украинский конфликт претерпит сильные изменения в 2023 году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт России и Украину столкнется с кардинальными изменениями в 2023 году. Такое заявление сделал украинский министр обороны Алексей Резников.

«Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию», — сказал Алексей Резников в интервью для Fox News. При этом глава Минобороны Украины не смог дать четкого ответа, касаемо завершения конфликта.

Еще в феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о решающих боях в ближайшие месяцы, подразумевая готовящееся наступление Киева. Однако ВСУ так и не смогли добиться значительных успехов в боях с российской армией. Также недавно в Пентагоне заявляли, что спецоперация находится на решающей стадии.

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Конфликт России и Украину столкнется с кардинальными изменениями в 2023 году. Такое заявление сделал украинский министр обороны Алексей Резников. «Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию», — сказал Алексей Резников в интервью для Fox News. При этом глава Минобороны Украины не смог дать четкого ответа, касаемо завершения конфликта. Еще в феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о решающих боях в ближайшие месяцы, подразумевая готовящееся наступление Киева. Однако ВСУ так и не смогли добиться значительных успехов в боях с российской армией. Также недавно в Пентагоне заявляли, что спецоперация находится на решающей стадии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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