Глава Минобороны Украины предрек кардинальные изменения в конфликте

25 июня 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Алексей Резников заявил, что украинский конфликт претерпит сильные изменения в 2023 году Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт России и Украину столкнется с кардинальными изменениями в 2023 году. Такое заявление сделал украинский министр обороны Алексей Резников. «Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию», — сказал Алексей Резников в интервью для Fox News. При этом глава Минобороны Украины не смог дать четкого ответа, касаемо завершения конфликта. Еще в феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о решающих боях в ближайшие месяцы, подразумевая готовящееся наступление Киева. Однако ВСУ так и не смогли добиться значительных успехов в боях с российской армией. Также недавно в Пентагоне заявляли, что спецоперация находится на решающей стадии.

Конфликт России и Украину столкнется с кардинальными изменениями в 2023 году. Такое заявление сделал украинский министр обороны Алексей Резников. «Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию», — сказал Алексей Резников в интервью для Fox News. При этом глава Минобороны Украины не смог дать четкого ответа, касаемо завершения конфликта. Еще в феврале секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о решающих боях в ближайшие месяцы, подразумевая готовящееся наступление Киева. Однако ВСУ так и не смогли добиться значительных успехов в боях с российской армией. Также недавно в Пентагоне заявляли, что спецоперация находится на решающей стадии.