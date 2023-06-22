Кулеба анонсировал второе контрнаступление ВСУ с танками Abrams

22 июня 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

Во время контрнаступления ВСУ будут использовать танки Abrams, объявил Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина планирует пойти в новую фазу контрнаступления с использованием танков Abrams. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отвечал на вопрос о том, как Украина будет использовать американские танки. «Надежда есть [на то, что на Украину прибудет достаточное количество Abrams из США для участия в контрнаступлении], но мы не должны думать только об этом. Я постоянно подчеркиваю это в общении с партнерами: не стоит смотреть на это контрнаступление как на последнее и решающее. <…> Abrams как танк гораздо более сложная конструкция, чем „Леопард“, при всем к нему уважении», — заявил Дмитрий Кулеба, его слова приводит телерадиокомпания Украины Suspilne. Он также отметил, что для будущих атак Киеву понадобятся больше военной техники. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление в начале июня. Однако Киев не смог добиться успехов на поле боя. Это связано с тем, что Россия выстроила модернизированную линию обороны. Ранее в Киеве объявили всеобщую мобилизацию на фоне провала контрнаступления. Соответствующий указ опубликовал военкомат Оболонского района Киева.

Украина планирует пойти в новую фазу контрнаступления с использованием танков Abrams. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отвечал на вопрос о том, как Украина будет использовать американские танки. «Надежда есть [на то, что на Украину прибудет достаточное количество Abrams из США для участия в контрнаступлении], но мы не должны думать только об этом. Я постоянно подчеркиваю это в общении с партнерами: не стоит смотреть на это контрнаступление как на последнее и решающее. <…> Abrams как танк гораздо более сложная конструкция, чем „Леопард“, при всем к нему уважении», — заявил Дмитрий Кулеба, его слова приводит телерадиокомпания Украины Suspilne. Он также отметил, что для будущих атак Киеву понадобятся больше военной техники. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление в начале июня. Однако Киев не смог добиться успехов на поле боя. Это связано с тем, что Россия выстроила модернизированную линию обороны. Ранее в Киеве объявили всеобщую мобилизацию на фоне провала контрнаступления. Соответствующий указ опубликовал военкомат Оболонского района Киева.