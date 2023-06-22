Кулеба анонсировал второе контрнаступление ВСУ с танками Abrams

Украина планирует пойти в новую фазу контрнаступления с использованием танков Abrams. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отвечал на вопрос о том, как Украина будет использовать американские танки.
«Надежда есть [на то, что на Украину прибудет достаточное количество Abrams из США для участия в контрнаступлении], но мы не должны думать только об этом. Я постоянно подчеркиваю это в общении с партнерами: не стоит смотреть на это контрнаступление как на последнее и решающее. <…> Abrams как танк гораздо более сложная конструкция, чем „Леопард“, при всем к нему уважении», — заявил Дмитрий Кулеба, его слова приводит телерадиокомпания Украины Suspilne. Он также отметил, что для будущих атак Киеву понадобятся больше военной техники.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли в наступление в начале июня. Однако Киев не смог добиться успехов на поле боя. Это связано с тем, что Россия выстроила модернизированную линию обороны.
Ранее в Киеве объявили всеобщую мобилизацию на фоне провала контрнаступления. Соответствующий указ опубликовал военкомат Оболонского района Киева.
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