В челябинском пункте набора в армию Пригожина отключили телефон

Телефон пункта набора бойцов в армию Пригожина в Чебаркуле больше не обслуживается Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

В главном пункте набора в частную армию Евгения Пригожина в Челябинской области, который находится в Чебаркуле, отключили телефон. Корреспонденту URA.RU 26 июня не удалось дозвониться до центра.

Набор производился на базе «Спортивного комплекса Чемпион». На звонок корреспондента URA.RU прозвучало, что номер временно не обслуживается.

В регионе есть еще один пункт набора бойцов — в Магнитогорске. Туда дозвониться удалось. На вопрос, продолжается ли набор в частную армию, ответили, что такой информацией не располагают. На дальнейшие уточнения женщина на другом конце провода сбросила вызов. Больше по телефону никто не ответил.

В день мятежа Пригожина, 24 июня, URA.RU дозвонилось до пункта в Чебаркуле. Узнав, что звонят журналисты, в пункте набора бросили трубку и перестали отвечать на звонки.

Перед началом мятежа Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударах по тыловым позициям его бойцов. В ведомстве опровергли эту информацию. Армия бизнесмена вошла в Ростов-на-Дону и другие российские города. После вмешательства в ситуацию президента Беларуси Александра Лукашенко вечером 24 июня мятеж прекращен, и бойцы Пригожина отправились в сторону своих полевых лагерей.