23 июня 2023

Представительство ЧВК «Вагнер» в Челябинской области перестало выходить на связь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Телефоны ЧВК «Вагнера» в Челябинской области не отвечают Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В представительстве ЧВК «Вагнер» в Челябинской области перестали отвечать на звонки. Собеседник URA.RU в ЧВК бросила трубку после вопроса о текущей ситуации в подразделении.

Журналист URA.RU дозвонилась до представительства ЧВК «Вагнер» без проблем. По телефону, указанному для связи, ответила девушка, которая подтвердила, что является представителем ЧВК. После вопроса о текущей обстановке в представительстве в связи с последними событиями, девушка бросила трубу. На дальнейшие звонки с разных номеров телефона она не отвечала.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его солдат, что в министерстве сразу опровергли. Однако отряды «Вагнера» позже вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. На Пригожина было возбуждено дело по статье о призыве в вооруженному мятежу. Президент Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором назвал действия Пригожина «ударом в спину».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В представительстве ЧВК «Вагнер» в Челябинской области перестали отвечать на звонки. Собеседник URA.RU в ЧВК бросила трубку после вопроса о текущей ситуации в подразделении. Журналист URA.RU дозвонилась до представительства ЧВК «Вагнер» без проблем. По телефону, указанному для связи, ответила девушка, которая подтвердила, что является представителем ЧВК. После вопроса о текущей обстановке в представительстве в связи с последними событиями, девушка бросила трубу. На дальнейшие звонки с разных номеров телефона она не отвечала. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его солдат, что в министерстве сразу опровергли. Однако отряды «Вагнера» позже вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. На Пригожина было возбуждено дело по статье о призыве в вооруженному мятежу. Президент Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором назвал действия Пригожина «ударом в спину».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...