Представительство ЧВК «Вагнер» в Челябинской области перестало выходить на связь

24 июня 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Телефоны ЧВК «Вагнера» в Челябинской области не отвечают Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В представительстве ЧВК «Вагнер» в Челябинской области перестали отвечать на звонки. Собеседник URA.RU в ЧВК бросила трубку после вопроса о текущей ситуации в подразделении. Журналист URA.RU дозвонилась до представительства ЧВК «Вагнер» без проблем. По телефону, указанному для связи, ответила девушка, которая подтвердила, что является представителем ЧВК. После вопроса о текущей обстановке в представительстве в связи с последними событиями, девушка бросила трубу. На дальнейшие звонки с разных номеров телефона она не отвечала. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его солдат, что в министерстве сразу опровергли. Однако отряды «Вагнера» позже вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. На Пригожина было возбуждено дело по статье о призыве в вооруженному мятежу. Президент Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором назвал действия Пригожина «ударом в спину».

В представительстве ЧВК «Вагнер» в Челябинской области перестали отвечать на звонки. Собеседник URA.RU в ЧВК бросила трубку после вопроса о текущей ситуации в подразделении. Журналист URA.RU дозвонилась до представительства ЧВК «Вагнер» без проблем. По телефону, указанному для связи, ответила девушка, которая подтвердила, что является представителем ЧВК. После вопроса о текущей обстановке в представительстве в связи с последними событиями, девушка бросила трубу. На дальнейшие звонки с разных номеров телефона она не отвечала. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его солдат, что в министерстве сразу опровергли. Однако отряды «Вагнера» позже вошли в Южный военный округ Ростова-на-Дону. На Пригожина было возбуждено дело по статье о призыве в вооруженному мятежу. Президент Владимир Путин выступил с обращением к народу, в котором назвал действия Пригожина «ударом в спину».