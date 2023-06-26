Электрический теплый пол на балконе одной из квартир в Челябинске стал причиной пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Сегодня утром в одной из квартир жилого дома, расположенного по улице Скульптора Головницкого, произошел пожар. Согласно заключению специалистов отделения дознания наиболее вероятно, что причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрооборудования: балкон был оборудован системой „теплый пол“, работающей от электропитания», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что огнеборцы оперативно потушили пожар, пострадавших нет. Спасатели порекомендовали отслеживать исправность работы любых электроприборов.
Ранее стало известно, что в Магнитогорске произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Зеленый лог. Огнеборцы эвакуировали жильцов, в том числе пятерых детей.
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