В Челябинске теплый пол на балконе привел к пожару. Фото

26 июня 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Балкон загорелся от электрической системы отопления (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Электрический теплый пол на балконе одной из квартир в Челябинске стал причиной пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. «Сегодня утром в одной из квартир жилого дома, расположенного по улице Скульптора Головницкого, произошел пожар. Согласно заключению специалистов отделения дознания наиболее вероятно, что причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрооборудования: балкон был оборудован системой „теплый пол“, работающей от электропитания», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что огнеборцы оперативно потушили пожар, пострадавших нет. Спасатели порекомендовали отслеживать исправность работы любых электроприборов. Ранее стало известно, что в Магнитогорске произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Зеленый лог. Огнеборцы эвакуировали жильцов, в том числе пятерых детей. Балкон был утеплен и отапливался электрическим теплым полом Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Электрический теплый пол на балконе одной из квартир в Челябинске стал причиной пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. «Сегодня утром в одной из квартир жилого дома, расположенного по улице Скульптора Головницкого, произошел пожар. Согласно заключению специалистов отделения дознания наиболее вероятно, что причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрооборудования: балкон был оборудован системой „теплый пол“, работающей от электропитания», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что огнеборцы оперативно потушили пожар, пострадавших нет. Спасатели порекомендовали отслеживать исправность работы любых электроприборов. Ранее стало известно, что в Магнитогорске произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Зеленый лог. Огнеборцы эвакуировали жильцов, в том числе пятерых детей.