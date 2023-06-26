26 июня 2023

В Челябинской области продается швейная фабрика. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил трикотажную фабрику «Ян». Челябинск, швея, ткань, одежда, швейная фабрика, шитье, производство, текстильное производство
Готовый бизнес продается за 45 миллионов рублей Фото:

В центре Троицка Челябинской области выставлена на продажу швейная фабрика за 45 миллионов рублей. Информация о продаже бизнеса размещена на сайте объявлений.

«Швейная фабрика с административным корпусом расположена в центре Троицка напротив парка развлечений, первая линия. Швейный цех оборудован на 50 рабочих мест», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Автор объявления добавил, что в стоимость входит земельный участов площадью 4600 квадратных метров, а также административное здание, часть которого сдается в аренду. Производство включает в себя автоматический раскроечный цех, швейный цех и цех влажно-тепловой обработки, а также механическую мастерскую и склад. Основным направлением является пошив женской и детской одежды, а также выполнение госзаказов.

Ранее стало известно, что увеличение оборонзаказа и привычка жителей Челябинской области к частой смене одежды способствовали росту выпуска швейных фабрик в 2,2 раза в январе — феврале 2023 года к аналогичному периоду 2022 года. Так участники рынка объяснили URA.RU опубликованные данные Челябинскстата.

Швейная фабрика специализируется на выпуске детской и женской одежды, а также госзаказах
Швейная фабрика специализируется на выпуске детской и женской одежды, а также госзаказах

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В центре Троицка Челябинской области выставлена на продажу швейная фабрика за 45 миллионов рублей. Информация о продаже бизнеса размещена на сайте объявлений. «Швейная фабрика с административным корпусом расположена в центре Троицка напротив парка развлечений, первая линия. Швейный цех оборудован на 50 рабочих мест», — указано в объявлении на сайте «Авито». Автор объявления добавил, что в стоимость входит земельный участов площадью 4600 квадратных метров, а также административное здание, часть которого сдается в аренду. Производство включает в себя автоматический раскроечный цех, швейный цех и цех влажно-тепловой обработки, а также механическую мастерскую и склад. Основным направлением является пошив женской и детской одежды, а также выполнение госзаказов. Ранее стало известно, что увеличение оборонзаказа и привычка жителей Челябинской области к частой смене одежды способствовали росту выпуска швейных фабрик в 2,2 раза в январе — феврале 2023 года к аналогичному периоду 2022 года. Так участники рынка объяснили URA.RU опубликованные данные Челябинскстата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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