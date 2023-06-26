ФСБ задержала студентов УрГУПС, которые на паре поменяли аватар на шеврон батальона «Азов»*

27 июня 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала студентов 20 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ФСБ России по Свердловской области выявила двух студентов Уральского государственного университета путей и сообщений (УрГУПС), которые, сидя на паре, в интернете университета поставили на аватар профиля шеврон батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России). В результате их арестовали на семь суток. «31.03.2023 в период времени с 14:35 по 15:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66, аудитория Б4-106, сотрудниками УФСБ России по Свердловской области выявлен Бушмакин С. С., который <…> изменил графическое представление профиля, установив графическое изображение шеврона украинского военизированного националистического объединения „Азов“», — говорится в материалах Железнодорожного суда Екатеринбурга. В этом же участвовал и второй студент по фамилии Корлыханов. Сотрудники ФСБ нашли студентов 20 июня и задержали по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов), а на следующий день суд назначил им наказание в виде административного ареста на семь суток. Студенты свою вину признали и раскаялись в содеянном. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.

ФСБ России по Свердловской области выявила двух студентов Уральского государственного университета путей и сообщений (УрГУПС), которые, сидя на паре, в интернете университета поставили на аватар профиля шеврон батальона «Азов» (признан экстремистской и террористической организацией, запрещен в России). В результате их арестовали на семь суток. «31.03.2023 в период времени с 14:35 по 15:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66, аудитория Б4-106, сотрудниками УФСБ России по Свердловской области выявлен Бушмакин С. С., который <…> изменил графическое представление профиля, установив графическое изображение шеврона украинского военизированного националистического объединения „Азов“», — говорится в материалах Железнодорожного суда Екатеринбурга. В этом же участвовал и второй студент по фамилии Корлыханов. Сотрудники ФСБ нашли студентов 20 июня и задержали по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов), а на следующий день суд назначил им наказание в виде административного ареста на семь суток. Студенты свою вину признали и раскаялись в содеянном. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.