В Тюмени выросли средние зарплаты до 82 тысяч рублей в месяц

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Зарплата тюменце выросла почти на 15%. Фото:

В Тюмени с января по март этого года увеличилась средняя заработная плата сотрудников до 82 118 рублей. Такие данные опубликовали на сайте департамента экономики и стратегического развития Тюмени.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в организациях Тюмени без субъектов малого предпринимательства за январь — март 2023 года выросла в сравнение с тем же периодом 2022 года на 14,9% и составила 82 118 рублей», — написано в отчете. Также эти данные по городу превышают средний показатель по Тюменской области на 12,2%, который составляет 73 179 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени медианные зарплаты за год выросли на 27%. Тюменские компании, которые публикуют вакансии на платформе, увеличили свои зарплатные предложения с 37 500 до 47 500 рублей.

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В Тюмени с января по март этого года увеличилась средняя заработная плата сотрудников до 82 118 рублей. Такие данные опубликовали на сайте департамента экономики и стратегического развития Тюмени. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в организациях Тюмени без субъектов малого предпринимательства за январь — март 2023 года выросла в сравнение с тем же периодом 2022 года на 14,9% и составила 82 118 рублей», — написано в отчете. Также эти данные по городу превышают средний показатель по Тюменской области на 12,2%, который составляет 73 179 рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени медианные зарплаты за год выросли на 27%. Тюменские компании, которые публикуют вакансии на платформе, увеличили свои зарплатные предложения с 37 500 до 47 500 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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