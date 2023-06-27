В Тюмени выросли средние зарплаты до 82 тысяч рублей в месяц

В Тюмени с января по март этого года увеличилась средняя заработная плата сотрудников до 82 118 рублей. Такие данные опубликовали на сайте департамента экономики и стратегического развития Тюмени.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в организациях Тюмени без субъектов малого предпринимательства за январь — март 2023 года выросла в сравнение с тем же периодом 2022 года на 14,9% и составила 82 118 рублей», — написано в отчете. Также эти данные по городу превышают средний показатель по Тюменской области на 12,2%, который составляет 73 179 рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени медианные зарплаты за год выросли на 27%. Тюменские компании, которые публикуют вакансии на платформе, увеличили свои зарплатные предложения с 37 500 до 47 500 рублей.
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