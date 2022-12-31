31 декабря 2022
30 декабря 2022

В Тюмени резко выросли зарплаты

«Авито Работа»: в Тюмени медианные зарплаты за год выросли на 27%
© Служба новостей «URA.RU»
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Самую высокую медианную зарплату предлагают в автомобильном бизнесе Фото:

В Тюмени медианные зарплаты за год выросли на 27%. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Работа».

«Тюменские компании, публикующие вакансии на платформе, за год увеличили свои зарплатные предложения с 37 500 до 47 500 рублей», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на сервис «Авито Работа». По словам экспертов, в регионе высокую медианную зарплату предлагают в автомобильном бизнесе, а также в строительной и транспортно-логистической отраслях. Самая низкая зарплата представлена в сфере охраны и домашнего персонала.

Ранее URA.RU писало, что количество тюменцев с зарплатой больше 100 тысяч рублей в месяц выросло за год на 0,8%. Расчеты производились на основе официальных данных статистики по средним зарплатам за год. Как сообщили аналитики, в Тюменской области 9,1% жителей зарабатывают более 100 тысяч рублей.

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В Тюмени медианные зарплаты за год выросли на 27%. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Работа». «Тюменские компании, публикующие вакансии на платформе, за год увеличили свои зарплатные предложения с 37 500 до 47 500 рублей», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на сервис «Авито Работа». По словам экспертов, в регионе высокую медианную зарплату предлагают в автомобильном бизнесе, а также в строительной и транспортно-логистической отраслях. Самая низкая зарплата представлена в сфере охраны и домашнего персонала. Ранее URA.RU писало, что количество тюменцев с зарплатой больше 100 тысяч рублей в месяц выросло за год на 0,8%. Расчеты производились на основе официальных данных статистики по средним зарплатам за год. Как сообщили аналитики, в Тюменской области 9,1% жителей зарабатывают более 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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