Тюменцам рассказали, когда начинаются летние распродажи в ТРЦ

Стилист Гудошина: летние распродажи в тюменских ТРЦ начинаются в последнюю неделю июня

28 июня 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Если вы хотите застать массовую распродажу, лучше идти по магазинам после 25 июня, заявила стилист Евгения Гудошина. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Как правило, распродажи во многих ТРЦ летом начинаются в последнюю неделю июня. А если вы хотите попасть на массовую распродажу, то лучше идти по магазинам после 25 июня. Об этом рассказала тюменцам персональный стилист Евгения Гудошина. «Обычно последняя неделя июня у магазинов считается скидочной, но многое зависит от маркетинговой политики конкретного бренда. Поэтому даты могут сдвигаться. Кроме того, премиальные бренды часто начинают сезонные распродажи чуть позднее, однако для постоянных своих клиентов товары со скидкой бывают доступны раньше», — сказала стилист журналистам РБК Тюмень. Стилист Гудошиной подтвердила, что летние распродажи являются очень выгодным способом сэкономить деньги на покупке одежды, так как большинство брендов делают настоящие скидки на вещи. При чем они увеличиваются по нарастающей: в первые недели распродажи от -30%, далее -50% и к концу июля -70% на остатки. Таким образом, удастся сэкономить более трети бюджета. Ранее URA.RU писало, что тюменцы перестают ходить за одеждой в магазины. Они хотят сэкономить на вещах, поэтому объединяются и товар оптом. Также этот способ покупки не только может потратить меньше, но и создаст все необходимые удобства. Любой может заказать вещи на сайте, померить, а уже потом оплатить, если понравиться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Как правило, распродажи во многих ТРЦ летом начинаются в последнюю неделю июня. А если вы хотите попасть на массовую распродажу, то лучше идти по магазинам после 25 июня. Об этом рассказала тюменцам персональный стилист Евгения Гудошина. «Обычно последняя неделя июня у магазинов считается скидочной, но многое зависит от маркетинговой политики конкретного бренда. Поэтому даты могут сдвигаться. Кроме того, премиальные бренды часто начинают сезонные распродажи чуть позднее, однако для постоянных своих клиентов товары со скидкой бывают доступны раньше», — сказала стилист журналистам РБК Тюмень. Стилист Гудошиной подтвердила, что летние распродажи являются очень выгодным способом сэкономить деньги на покупке одежды, так как большинство брендов делают настоящие скидки на вещи. При чем они увеличиваются по нарастающей: в первые недели распродажи от -30%, далее -50% и к концу июля -70% на остатки. Таким образом, удастся сэкономить более трети бюджета. Ранее URA.RU писало, что тюменцы перестают ходить за одеждой в магазины. Они хотят сэкономить на вещах, поэтому объединяются и товар оптом. Также этот способ покупки не только может потратить меньше, но и создаст все необходимые удобства. Любой может заказать вещи на сайте, померить, а уже потом оплатить, если понравиться.