27 июня 2023

Губернатор Моор посетил памятник умершему спикеру Тюменской облдумы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День памяти Корепанова. Тюмень
Моор ранее заявил, что уход Корепанова из жизни — невосполнимая утрата Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии памятника, который установили в честь бывшего председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Спикер скончался ровно год назад, на 75-м году жизни. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.

«Память выдающегося политического деятеля вместе с его родственниками почтили Губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов, первый Губернатор Ямала, Почетный гражданин Тюменской области Юрий Неелов и другие лица», — сообщили в региональном инфоцентре.

Корепанов возглавлял облдуму с 1998 года. Он являлся председателем облдумы второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов.

Ранее URA.RU сообщало, что спикер Тюменской облдумы погиб в кардиоцентре, куда его доставили на машине скорой помощи. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и Алесандр Моор тогда заявили, что его гибель — это невосполнимая утрата. В память о Корепанове в ЯНАО поставили памятник, а в Тюмени собирались назвать одну из улиц в честь председателя.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии памятника, который установили в честь бывшего председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Спикер скончался ровно год назад, на 75-м году жизни. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона. «Память выдающегося политического деятеля вместе с его родственниками почтили Губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов, первый Губернатор Ямала, Почетный гражданин Тюменской области Юрий Неелов и другие лица», — сообщили в региональном инфоцентре. Корепанов возглавлял облдуму с 1998 года. Он являлся председателем облдумы второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов. Ранее URA.RU сообщало, что спикер Тюменской облдумы погиб в кардиоцентре, куда его доставили на машине скорой помощи. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и Алесандр Моор тогда заявили, что его гибель — это невосполнимая утрата. В память о Корепанове в ЯНАО поставили памятник, а в Тюмени собирались назвать одну из улиц в честь председателя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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