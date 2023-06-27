Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии памятника, который установили в честь бывшего председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова. Спикер скончался ровно год назад, на 75-м году жизни. Об этом рассказали в информационном центре правительства региона.
«Память выдающегося политического деятеля вместе с его родственниками почтили Губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов, первый Губернатор Ямала, Почетный гражданин Тюменской области Юрий Неелов и другие лица», — сообщили в региональном инфоцентре.
Корепанов возглавлял облдуму с 1998 года. Он являлся председателем облдумы второго, третьего, четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов.
Ранее URA.RU сообщало, что спикер Тюменской облдумы погиб в кардиоцентре, куда его доставили на машине скорой помощи. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и Алесандр Моор тогда заявили, что его гибель — это невосполнимая утрата. В память о Корепанове в ЯНАО поставили памятник, а в Тюмени собирались назвать одну из улиц в честь председателя.
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