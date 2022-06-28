Главы Тюменской матрешки о смерти Корепанова: «Огромная утрата»

28 июня 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов и Александр Моор выразили соболезнования родственникам Сергея Корепанова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Тюменской области Алесандр Моор заявили, что гибель Сергея Корепанова это невосполнимая утрата. Как сообщил в telegram-канале Моор, спикер Тюменской областной думы до последнего дня он оставался в эпицентре событий, происходящих в Тюменской области, Югре и на Ямале. «Сегодня скоропостижно оборвалась жизнь замечательного человека и гражданина, настоящего патриота, председателя Тюменской областной думы Сергея Евгеньевича Корепанова. Это невосполнимая утрата. До последнего дня он оставался в эпицентре событий, происходящих в Тюменской области, Югре и на Ямале», — написал Александр Моор. Также соболезнования высказал губернатор ЯНАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы округа, Дмитрий Артюхов высоко оценивал работу Сергея Корепанова. «Ушел из жизни Сергей Евгеньевич Корепанов. Это огромная потеря для всех нас, лично знал его много лет. Много лет Сергей Евгеньевич представлял в областном центре интересы ямальцев, принимал участие в разработке важнейшей для северян программы „Сотрудничество“. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Сергея Евгеньевича. Вечная память», — приводит слова Дмитрия Артюхова Пресс-служба. Ранее URA.RU сообщало, что председатель законодательно собрания ЯНАО Сергей Ямкин рассказал, что умерший спикер Тюменской областной думы Сергея Корепанова был для него учителем и товарищем. Председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Его коллеги по партии выразили свои соболезнования, также это сделал председатель Думы ХМАО Борис Хохряков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Тюменской области Алесандр Моор заявили, что гибель Сергея Корепанова это невосполнимая утрата. Как сообщил в telegram-канале Моор, спикер Тюменской областной думы до последнего дня он оставался в эпицентре событий, происходящих в Тюменской области, Югре и на Ямале. «Сегодня скоропостижно оборвалась жизнь замечательного человека и гражданина, настоящего патриота, председателя Тюменской областной думы Сергея Евгеньевича Корепанова. Это невосполнимая утрата. До последнего дня он оставался в эпицентре событий, происходящих в Тюменской области, Югре и на Ямале», — написал Александр Моор. Также соболезнования высказал губернатор ЯНАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы округа, Дмитрий Артюхов высоко оценивал работу Сергея Корепанова. «Ушел из жизни Сергей Евгеньевич Корепанов. Это огромная потеря для всех нас, лично знал его много лет. Много лет Сергей Евгеньевич представлял в областном центре интересы ямальцев, принимал участие в разработке важнейшей для северян программы „Сотрудничество“. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Сергея Евгеньевича. Вечная память», — приводит слова Дмитрия Артюхова Пресс-служба. Ранее URA.RU сообщало, что председатель законодательно собрания ЯНАО Сергей Ямкин рассказал, что умерший спикер Тюменской областной думы Сергея Корепанова был для него учителем и товарищем. Председатель Тюменской облдумы Сергей Корепанов скончался 28 июня в кардиоцентре. Его коллеги по партии выразили свои соболезнования, также это сделал председатель Думы ХМАО Борис Хохряков.