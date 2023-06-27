В ХМАО устроят гонки на национальных хантыйских лодках

На предстоящих выходных в селе Варьеган (Нижневартовский район, ХМАО) состоится соревнование по гребле на обласах — лодках коренных народов Приобья. В пресс-службе муниципалитета агентству сообщили, что состязание войдет в программу праздника, посвященного 95-летию со дня образования Нижневартовского района.
«1 июня в селе Варьеган пройдет 45-й национальный „Праздник обласа“ и соревнования по гребле на обласах. В этом году он посвящен 95-летию со дня образования Нижневартовского района», — рассказали в пресс-службе района.
На празднике состоится концерт национальных коллективов, будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых, откроется ярмарка. В торговых рядах свою продукцию представят мастера района и местные товаропроизводители.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе прошел Кубок губернатора ХМАО по гребле на обласах. В соревнованиях участвовали спортсмены из автономного округа, Сербии и Замбии.
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