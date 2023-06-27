27 июня 2023

В ХМАО устроят гонки на национальных хантыйских лодках

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, река, облас, природа, лодка, пейзаж
Гонки на обласах пройдут 1 июля в селе Варьеган Нижневартовского района ХМАО Фото:

На предстоящих выходных в селе Варьеган (Нижневартовский район, ХМАО) состоится соревнование по гребле на обласах — лодках коренных народов Приобья. В пресс-службе муниципалитета агентству сообщили, что состязание войдет в программу праздника, посвященного 95-летию со дня образования Нижневартовского района.

«1 июня в селе Варьеган пройдет 45-й национальный „Праздник обласа“ и соревнования по гребле на обласах. В этом году он посвящен 95-летию со дня образования Нижневартовского района», — рассказали в пресс-службе района.

На празднике состоится концерт национальных коллективов, будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых, откроется ярмарка. В торговых рядах свою продукцию представят мастера района и местные товаропроизводители.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе прошел Кубок губернатора ХМАО по гребле на обласах. В соревнованиях участвовали спортсмены из автономного округа, Сербии и Замбии.

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На предстоящих выходных в селе Варьеган (Нижневартовский район, ХМАО) состоится соревнование по гребле на обласах — лодках коренных народов Приобья. В пресс-службе муниципалитета агентству сообщили, что состязание войдет в программу праздника, посвященного 95-летию со дня образования Нижневартовского района. «1 июня в селе Варьеган пройдет 45-й национальный „Праздник обласа“ и соревнования по гребле на обласах. В этом году он посвящен 95-летию со дня образования Нижневартовского района», — рассказали в пресс-службе района. На празднике состоится концерт национальных коллективов, будут работать интерактивные площадки для детей и взрослых, откроется ярмарка. В торговых рядах свою продукцию представят мастера района и местные товаропроизводители. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганском районе прошел Кубок губернатора ХМАО по гребле на обласах. В соревнованиях участвовали спортсмены из автономного округа, Сербии и Замбии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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