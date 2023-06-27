В ХМАО нашли, кто заменит убитого депутата на посту главы комитета по бюджету. Инсайд

Председателем комитета по бюджету думы ХМАО вместо убитого депутата Колодича будет назначен Ташланов

28 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

На должность председателя комитета власти ХМАО искали самого благонадежного депутата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО согласовали замену убитому депутату Александру Колодичу на посту председателя по бюджету, налогам и финансам в окружной думе. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что комитет возглавит Николай Ташланов. «Председателем бюджетного комитета Думы ХМАО вместо убитого депутата Колодича будет назначен Ташланов, его кандидатура согласована на уровне окружного правительства. На позицию главы комитета рассматривалось несколько действующих депутатов, но в итоге выбор пал не на финансиста, а на врача», — сообщает инсайдер. Другой источник агентства подтвердил, что Колодича заменит Ташланов. «Он активный, но при этом абсолютно лояльный властям — врач-бюджетник. А благонадежность — ключевая характеристика для председателя бюджетного комитета», — сообщил инсайдер. По словам информаторов, официально вопрос будет решен после заседания окружной думы. Оно состоится 29 июня. «Дело в том, что мандат Колодича еще действует. И только после того, как дума проголосует за сложение полномочий, можно будет говорить о назначении нового председателя комитета», — добавил один из собеседников. Ранее URA.RU писало о предполагаемой кандидатуре нового депутата от ЕР в окружной думе Югры. Он не займет пост председателя и может вообще не войти в состав комитета. На это место прочат Владислава Фоменко, который уже работал в заксобрании в предыдущем созыве, но не прошел по партийным спискам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО согласовали замену убитому депутату Александру Колодичу на посту председателя по бюджету, налогам и финансам в окружной думе. Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что комитет возглавит Николай Ташланов. «Председателем бюджетного комитета Думы ХМАО вместо убитого депутата Колодича будет назначен Ташланов, его кандидатура согласована на уровне окружного правительства. На позицию главы комитета рассматривалось несколько действующих депутатов, но в итоге выбор пал не на финансиста, а на врача», — сообщает инсайдер. Другой источник агентства подтвердил, что Колодича заменит Ташланов. «Он активный, но при этом абсолютно лояльный властям — врач-бюджетник. А благонадежность — ключевая характеристика для председателя бюджетного комитета», — сообщил инсайдер. По словам информаторов, официально вопрос будет решен после заседания окружной думы. Оно состоится 29 июня. «Дело в том, что мандат Колодича еще действует. И только после того, как дума проголосует за сложение полномочий, можно будет говорить о назначении нового председателя комитета», — добавил один из собеседников. Ранее URA.RU писало о предполагаемой кандидатуре нового депутата от ЕР в окружной думе Югры. Он не займет пост председателя и может вообще не войти в состав комитета. На это место прочат Владислава Фоменко, который уже работал в заксобрании в предыдущем созыве, но не прошел по партийным спискам.