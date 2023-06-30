Политолог Бредихин заявил о новой ловушке Запада для России

Политолог Бредихин: Запад намерен заморозить конфликт на Украине для обеспечения ВСУ оружием

30 июня 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Запад хочет заморозить конфликт на Украине для накачки Киева оружием, сказал Антон Бредихин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад намерен заморозить конфликт на Украине, чтобы выиграть время и обеспечить Киев новым вооружением. Такое заявление сделал политолог Антон Бредихин. «Моя оценка заключается в том, что они (страны Запада — прим. URA.RU) пытаются временно заморозить этот конфликт, добиться какого-то прекращения огня и выиграть время, чтобы вновь накачать Украину в военном плане, создать новую военную инфраструктуру и передать ей новые смертоносные дальнобойные вооружения», — сказал Антон Бредихин в эфире радио Sputnik. Он уточнил, что именно такой сценарий продвигают политологи из США. Политолог подчеркнул, что союзники Киева вынуждены искать выход из ситуации на фоне провала украинского наступления. По его словам, все утверждения Запада о готовности мирного урегулирования конфликта являются ложными. «Это хитрость, с помощью которой Запад пытается заманить Россию в новую ловушку», — заключил Бредихин. Еще в конце мая турецкие СМИ писали, что США хотят заморозить конфликт Москвы и Киева, превратив Украину «во второй Афганистан». По мнению обозревателей, так Вашингтон намерен ослабить Россию на мировой арене. Депутат Европарламента Витольд Ян Ващиковский допустил, что Европа начнет настаивать на приостановке военных действий, если Киев не продемонстрирует успехов в наступлении до октября 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад намерен заморозить конфликт на Украине, чтобы выиграть время и обеспечить Киев новым вооружением. Такое заявление сделал политолог Антон Бредихин. «Моя оценка заключается в том, что они (страны Запада — прим. URA.RU) пытаются временно заморозить этот конфликт, добиться какого-то прекращения огня и выиграть время, чтобы вновь накачать Украину в военном плане, создать новую военную инфраструктуру и передать ей новые смертоносные дальнобойные вооружения», — сказал Антон Бредихин в эфире радио Sputnik. Он уточнил, что именно такой сценарий продвигают политологи из США. Политолог подчеркнул, что союзники Киева вынуждены искать выход из ситуации на фоне провала украинского наступления. По его словам, все утверждения Запада о готовности мирного урегулирования конфликта являются ложными. «Это хитрость, с помощью которой Запад пытается заманить Россию в новую ловушку», — заключил Бредихин. Еще в конце мая турецкие СМИ писали, что США хотят заморозить конфликт Москвы и Киева, превратив Украину «во второй Афганистан». По мнению обозревателей, так Вашингтон намерен ослабить Россию на мировой арене. Депутат Европарламента Витольд Ян Ващиковский допустил, что Европа начнет настаивать на приостановке военных действий, если Киев не продемонстрирует успехов в наступлении до октября 2023 года.