Силовики заинтересовались махинациями с билетами в аэропорту Челябинска

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В челябинском аэропорту имени Курчатова установили копию древней колесницы бронзового века. Челябинск, зал ожидания, билетные кассы, аэропорт игорь курчатов, аэропорт курчатов
Челябинца не пустили в самолет из-за несоответствия количества мест проданным билетам Фото:

Сотрудники авиакомпании «Победа» и аэропорта Челябинска попали под надзор специалистов Уральской транспортной прокуратуры после инцидента с овербукингом. Из-за несоответствия количества мест проданным билетам житель Челябинска не смог вылететь в Сочи.

«Транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация на сайте „74.ру“ о том, что в аэропорту Челябинска пассажира не пустили на рейс авиакомпании „Победа“ в связи с овербукингом. Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка действиям сотрудников авиакомпании и аэропорта Челябинска в части исполнения требований законодательства защите прав потребителей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В публикации указано, что мужчина не смог вылететь из аэропорта Челябинска в Сочи 28 июня. У челябинца сорвалась деловая поездка в Краснодар и бронь отеля. Ему предложили перелет с пересадкой в Новосибирске, однако он отказался.

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Сотрудники авиакомпании «Победа» и аэропорта Челябинска попали под надзор специалистов Уральской транспортной прокуратуры после инцидента с овербукингом. Из-за несоответствия количества мест проданным билетам житель Челябинска не смог вылететь в Сочи. «Транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация на сайте „74.ру“ о том, что в аэропорту Челябинска пассажира не пустили на рейс авиакомпании „Победа“ в связи с овербукингом. Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка действиям сотрудников авиакомпании и аэропорта Челябинска в части исполнения требований законодательства защите прав потребителей», — говорится в сообщении надзорного ведомства. В публикации указано, что мужчина не смог вылететь из аэропорта Челябинска в Сочи 28 июня. У челябинца сорвалась деловая поездка в Краснодар и бронь отеля. Ему предложили перелет с пересадкой в Новосибирске, однако он отказался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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