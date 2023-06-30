Силовики заинтересовались махинациями с билетами в аэропорту Челябинска

Челябинца не пустили в самолет из-за несоответствия количества мест проданным билетам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники авиакомпании «Победа» и аэропорта Челябинска попали под надзор специалистов Уральской транспортной прокуратуры после инцидента с овербукингом. Из-за несоответствия количества мест проданным билетам житель Челябинска не смог вылететь в Сочи.

«Транспортной прокуратурой в ходе мониторинга СМИ выявлена публикация на сайте „74.ру“ о том, что в аэропорту Челябинска пассажира не пустили на рейс авиакомпании „Победа“ в связи с овербукингом. Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка действиям сотрудников авиакомпании и аэропорта Челябинска в части исполнения требований законодательства защите прав потребителей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В публикации указано, что мужчина не смог вылететь из аэропорта Челябинска в Сочи 28 июня. У челябинца сорвалась деловая поездка в Краснодар и бронь отеля. Ему предложили перелет с пересадкой в Новосибирске, однако он отказался.