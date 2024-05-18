18 мая 2024
17 мая 2024

Северо-запад Челябинска встал в пробку из-за спортивного забега. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , пробка, затор, дорожное движение, дорога, затрудненное движение, автотранспорт
Пробки в городе в воскресенье составили четыре балла Фото:

На северо-западе Челябинска, где 19 мая проводится полумарофон «Забег. РФ», образовались пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», движение затруднено или полностью остановлено сразу на четырех магистралях — по проспекту Победы, улицам 250-летия Челябинска, Братьев Кашириных и Университетской набережной.

«Движение полностью перекрыто по улице Университетская набережная от Салавата Юлаева до Северо-Крымской — это почти четыре километра. По Братьев Кашириных нельзя проехать от Академика Макеева до Чичерина. Движение по улице Салавата Юлаева перекрыто от проспекта Победы до Университетской набережной», — указано в данных сервиса «Яндекс. Карты». Пробки в городе в воскресенье, 19 мая, оценены в четыре балла.

В Челябинске 19 мая проходит полумарафон «Забег. РФ». Старт около ледовой арены «Трактор». Движение для транспорта из-за забега ограничено или перекрыто по нескольким улицам на северо-западе с 8:00 до 16:00. Также на это время девять автобусов изменили маршрут движения или отменили рейсы.

Горожане в социальной сети «ВКонтакте» делятся своим мнением из-за перекрытых дорог. Одни считают, что Челябинск сегодня отдохнет от выхлопов. Другие недовольны.

«Почему нельзя бегать где-нибудь за городом? По воскресеньям люди тоже работают. Чтобы доехать до цирка, надо ехать через центр с пересадками», — написала Ольга С. в группе «Типичный Челябинск».

Обстановка на дорогах в Челябинске 19 мая
Обстановка на дорогах в Челябинске 19 мая

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На северо-западе Челябинска, где 19 мая проводится полумарофон «Забег. РФ», образовались пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», движение затруднено или полностью остановлено сразу на четырех магистралях — по проспекту Победы, улицам 250-летия Челябинска, Братьев Кашириных и Университетской набережной. «Движение полностью перекрыто по улице Университетская набережная от Салавата Юлаева до Северо-Крымской — это почти четыре километра. По Братьев Кашириных нельзя проехать от Академика Макеева до Чичерина. Движение по улице Салавата Юлаева перекрыто от проспекта Победы до Университетской набережной», — указано в данных сервиса «Яндекс. Карты». Пробки в городе в воскресенье, 19 мая, оценены в четыре балла. В Челябинске 19 мая проходит полумарафон «Забег. РФ». Старт около ледовой арены «Трактор». Движение для транспорта из-за забега ограничено или перекрыто по нескольким улицам на северо-западе с 8:00 до 16:00. Также на это время девять автобусов изменили маршрут движения или отменили рейсы. Горожане в социальной сети «ВКонтакте» делятся своим мнением из-за перекрытых дорог. Одни считают, что Челябинск сегодня отдохнет от выхлопов. Другие недовольны. «Почему нельзя бегать где-нибудь за городом? По воскресеньям люди тоже работают. Чтобы доехать до цирка, надо ехать через центр с пересадками», — написала Ольга С. в группе «Типичный Челябинск».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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