В челябинском лесу нашли «ведьмин котел». Фото

19 мая 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Грибы растут на Зигальге, говорят очевидцы Фото: Staffan Kyrk/Wikimedia/CC BY 3.0 В Челябинской области в лесу около хребта Зигальга туристы нашли гриб саркосома шаровидная, который занесен в Красную книгу и в простонародье называется «ведьмин котел». О находке 19 мая в соцсети сообщили очевидцы. «Я к вам с шикарной новостью. На Зигальге найдена саркосома шаровидная…. Плодовых тел было много», — сообщается в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». В простонародье гриб называется «ведьмин котел». Гриб саркосома шаровидная занесен в Красную книгу. Растет преимущественно в хвойных лесах. Спелая саркосома похожа на крупный бочонок с маслянистой желеобразной жидкостью. В Сибири саркосомы считаются первыми весенними грибами, которые появляются раньше строчков и сморчков грибники. «Ведьмин котел» собирают, несмотря на то, что официально гриб считается несъедобным. Масло помогает от ревматизма, обладает омолаживающим эффектом. Но полезные свойства гриба не доказаны, так как никто не занимался глубоким изучением этой жидкости. В Челябинской области после майских заморозков увеличился урожай сморчков, рассказали ранее грибники из Копейска. Со слов очевидцев, после снежной бури, которая 13 мая накрыла регион, грибов в лесу стало больше — ступить некуда. Челябинские туристы нашли в лесу редкий гриб Группа «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте» Жидкость считается полезной, хотя глубокие исследования никто не проводил Группа «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в лесу около хребта Зигальга туристы нашли гриб саркосома шаровидная, который занесен в Красную книгу и в простонародье называется «ведьмин котел». О находке 19 мая в соцсети сообщили очевидцы. «Я к вам с шикарной новостью. На Зигальге найдена саркосома шаровидная…. Плодовых тел было много», — сообщается в группе «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» в социальной сети «ВКонтакте». В простонародье гриб называется «ведьмин котел». Гриб саркосома шаровидная занесен в Красную книгу. Растет преимущественно в хвойных лесах. Спелая саркосома похожа на крупный бочонок с маслянистой желеобразной жидкостью. В Сибири саркосомы считаются первыми весенними грибами, которые появляются раньше строчков и сморчков грибники. «Ведьмин котел» собирают, несмотря на то, что официально гриб считается несъедобным. Масло помогает от ревматизма, обладает омолаживающим эффектом. Но полезные свойства гриба не доказаны, так как никто не занимался глубоким изучением этой жидкости. В Челябинской области после майских заморозков увеличился урожай сморчков, рассказали ранее грибники из Копейска. Со слов очевидцев, после снежной бури, которая 13 мая накрыла регион, грибов в лесу стало больше — ступить некуда.