18 мая 2024
17 мая 2024

Челябинец пойдет под суд за фиктивное трудоустройство 47 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина находится под подпиской о невыезде
Мужчина находится под подпиской о невыезде Фото:

В Челябинске полицейские задержали 42-летнего мужчину, который фиктивно трудоустроил 47 мигрантов, дав им возможность незаконно находиться на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Челябинские полицейские задержали 42-летнего мужчину, организовавшего незаконную миграцию для 47 иностранных граждан. На основании заключения фиктивных трудовых договоров [мужчина] организовал незаконное пребывание иностранцев на территории города», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Из Челябинской области ранее принудительно выдворили 21 иностранца, сообщили в пресс-службе региональной полиции. В этом году почти на четверть увеличилось количество уголовных дел в сфере миграции. За несоблюдение закона закрыт въезд в РФ более тысячи иностранцам, прекращено российское гражданство 17-и уроженцам ближнего зарубежья.

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В Челябинске полицейские задержали 42-летнего мужчину, который фиктивно трудоустроил 47 мигрантов, дав им возможность незаконно находиться на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Челябинские полицейские задержали 42-летнего мужчину, организовавшего незаконную миграцию для 47 иностранных граждан. На основании заключения фиктивных трудовых договоров [мужчина] организовал незаконное пребывание иностранцев на территории города», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Против мужчины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Мужчина находится под подпиской о невыезде. Из Челябинской области ранее принудительно выдворили 21 иностранца, сообщили в пресс-службе региональной полиции. В этом году почти на четверть увеличилось количество уголовных дел в сфере миграции. За несоблюдение закона закрыт въезд в РФ более тысячи иностранцам, прекращено российское гражданство 17-и уроженцам ближнего зарубежья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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