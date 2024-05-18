В колонии Магнитогорска обнаружен труп заключенного

В Магнитогорске (Челябинская область) в исправительной колонии 18 (ИК-18) во время обхода был обнаружен труп заключенного. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«В Магнитогорске в ИК-18 при обходе промышленной зоны был найден труп заключенного. Мужчина совершил самоубийство», — сообщил URA.RU источник.
В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области (ГУФСИН) данную информацию URA.RU подтвердили. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
«Погибшему было 39 лет. Срок он отбывал по статье 158 за кражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Предварительной причиной смерти стал суицид», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
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