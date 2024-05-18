18 мая 2024
17 мая 2024

В колонии Магнитогорска обнаружен труп заключенного

© Служба новостей «URA.RU»
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Труп был обнаружен во время обхода территории
Труп был обнаружен во время обхода территории Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в исправительной колонии 18 (ИК-18) во время обхода был обнаружен труп заключенного. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В Магнитогорске в ИК-18 при обходе промышленной зоны был найден труп заключенного. Мужчина совершил самоубийство», — сообщил URA.RU источник.

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области (ГУФСИН) данную информацию URA.RU подтвердили. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

«Погибшему было 39 лет. Срок он отбывал по статье 158 за кражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Предварительной причиной смерти стал суицид», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

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В Магнитогорске (Челябинская область) в исправительной колонии 18 (ИК-18) во время обхода был обнаружен труп заключенного. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В Магнитогорске в ИК-18 при обходе промышленной зоны был найден труп заключенного. Мужчина совершил самоубийство», — сообщил URA.RU источник. В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области (ГУФСИН) данную информацию URA.RU подтвердили. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. «Погибшему было 39 лет. Срок он отбывал по статье 158 за кражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Материалы проверки будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Предварительной причиной смерти стал суицид», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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