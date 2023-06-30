30 июня 2023

Актер Евгений Миронов поздравил драмтеатр Магнитогорска с юбилеем. Видео

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За кулисами Екатеринбургского театра кукол, закулисье, декорации, кукольный театр, сцена, екатеринбургский театр кукол
Драмтеатр Магнитогорска празднует 85-летний юбилей Фото:

Актер Евгений Миронов поздравил магнитогорский драматический театр имени Александра Пушкина с юбилеем. Видеозапись с артистом в своем telegram-канале разместила супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

«Дорогой драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина! Мне очень приятно, что я имею возможность поздравить вас с юбилеем — 85 лет. Ваш театр доказал, что он — один из самых интересных коллективов», — сказал Сергей Миронов.

Ирина Текслер отметила, что главным подарком к юбилею театра стало присвоение ему звания академический. По словам супруги губернатора, театр получил этот статус заслуженно.

Ранее сообщалось, что магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина стал обладателем гран-при фестиваля театров малых городов России. Постановка «Лавр» получила приз в номинации «Лучший спектакль большой формы».

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Актер Евгений Миронов поздравил магнитогорский драматический театр имени Александра Пушкина с юбилеем. Видеозапись с артистом в своем telegram-канале разместила супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. «Дорогой драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина! Мне очень приятно, что я имею возможность поздравить вас с юбилеем — 85 лет. Ваш театр доказал, что он — один из самых интересных коллективов», — сказал Сергей Миронов. Ирина Текслер отметила, что главным подарком к юбилею театра стало присвоение ему звания академический. По словам супруги губернатора, театр получил этот статус заслуженно. Ранее сообщалось, что магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина стал обладателем гран-при фестиваля театров малых городов России. Постановка «Лавр» получила приз в номинации «Лучший спектакль большой формы».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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