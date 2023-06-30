Драмтеатр Магнитогорска празднует 85-летний юбилей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Актер Евгений Миронов поздравил магнитогорский драматический театр имени Александра Пушкина с юбилеем. Видеозапись с артистом в своем telegram-канале разместила супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

«Дорогой драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина! Мне очень приятно, что я имею возможность поздравить вас с юбилеем — 85 лет. Ваш театр доказал, что он — один из самых интересных коллективов», — сказал Сергей Миронов.

Ирина Текслер отметила, что главным подарком к юбилею театра стало присвоение ему звания академический. По словам супруги губернатора, театр получил этот статус заслуженно.

Ранее сообщалось, что магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина стал обладателем гран-при фестиваля театров малых городов России. Постановка «Лавр» получила приз в номинации «Лучший спектакль большой формы».