Магнитогорский театр выиграл гран-при российского фестиваля. Фото

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Театр Юного Зрителя после реконструкции. Екатеринбург, зрительный зал, партер
За дни фестиваля зрители увидели 16 конкурсных спектаклей Фото:

Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина стал обладателем гран-при фестиваля театров малых городов России. Награду в номинации «Лучший спектакль большой формы» получила постановка «Лавр», сообщила на своей странице в соцсети супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер.

«Гран-при фестиваля театров малых городов России в номинации „Лучший спектакль большой формы“ получил спектакль „Лавр“ Магнитогорского драматического театра имени Пушкина. Лучшим спектаклем малой формы стал „Черная пурга“ Новокузнецкого драматического театра», — отметила в посте в социальной сети «ВКонтакте» Ирина Текслер.

По словам супруги челябинского губернатора, сюрпризом стало еще одно гран-при «Спектакль». Победителем в этой номинации стал спектакль «Папа» драмтеатра Комсомольска-на-Амуре. Все три лауреата представят свои работы в Москве на сцене Театра Наций. За дни фестиваля зрители увидели 16 конкурсных спектаклей — шесть спектаклей большой формы и 10 — малой формы, а также киноленты «Аркаим. Колесница времени» и «Уральский Париж».

Ранее театральный фестиваль в Магнитогорске посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По словам главы региона, для области большая честь принимать этот фестиваль.

Все три лауреата представят свои работы в Москве на сцене Театра Наций
Все три лауреата представят свои работы в Москве на сцене Театра Наций
За дни фестиваля зрители увидели 16 конкурсных спектаклей
За дни фестиваля зрители увидели 16 конкурсных спектаклей

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Магнитогорский драматический театр имени А.С. Пушкина стал обладателем гран-при фестиваля театров малых городов России. Награду в номинации «Лучший спектакль большой формы» получила постановка «Лавр», сообщила на своей странице в соцсети супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер. «Гран-при фестиваля театров малых городов России в номинации „Лучший спектакль большой формы“ получил спектакль „Лавр“ Магнитогорского драматического театра имени Пушкина. Лучшим спектаклем малой формы стал „Черная пурга“ Новокузнецкого драматического театра», — отметила в посте в социальной сети «ВКонтакте» Ирина Текслер. По словам супруги челябинского губернатора, сюрпризом стало еще одно гран-при «Спектакль». Победителем в этой номинации стал спектакль «Папа» драмтеатра Комсомольска-на-Амуре. Все три лауреата представят свои работы в Москве на сцене Театра Наций. За дни фестиваля зрители увидели 16 конкурсных спектаклей — шесть спектаклей большой формы и 10 — малой формы, а также киноленты «Аркаим. Колесница времени» и «Уральский Париж». Ранее театральный фестиваль в Магнитогорске посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. По словам главы региона, для области большая честь принимать этот фестиваль.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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