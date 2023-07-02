FinExpertiza: россияне стали работать рекордно много

Из-за низкой безработицы и дефицита кадров в России увеличилась продолжительность трудовой недели до 38,5 часов. Цифры превысили рекордные показатели с 2010 года, указано в данных Росстата.
«В январе—марте 2023 года работники в России в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа», — отмечается в исследовании аналитической службы FinExpertiza, которое было сделано на основе данных Росстата.
За все время ведения квартальной статистики Росстатом, с 2010 года этот показатель не превышал данных первого квартала 2023 года. Нагрузка выросла из-за дефицита кадров, введения на некоторых предприятий несколько смен и активную вовлеченность женщин.
Ранее стало известно, что в России продолжают расти зарплаты при сильном дефиците кадров. Так, с начала 2023 года, по данным проведенного Центробанком мониторинга предприятий, зафиксирована самая низкая за последние 25 лет обеспеченность рабочими кадрами.
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