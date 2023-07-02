В Челябинск возвращается жара

В Челябинске предстоящая неделя с 3 июля будет по-летнему жаркой. Воздух прогреется до 29 градусов, сообщается в долгосрочном прогнозе синоптиков.
«3-4 июля в Челябинске потеплеет до 26-28 градусов. С 5 по 8 июля ожидается жаркая погода, днем воздух прогреется до 29 градусов», — говорится в прогнозе синоптиков на сайте «Гисметео».
5, 6 и 8 июля в Челябинске пройдет небольшой дождь. В воскресенье, 9 июля, жара немного спадет до 27 градусов. При этом всю неделю ожидается ветреная погода: скорость ветра будет достигать 9-10 м/с.
Ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Челябинске на июль. Месяц обещает быть жарким и дождливым.
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