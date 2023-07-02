В Челябинск возвращается жара

03 июля 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

4 июля в Челябинске потеплеет до 28 градусов Фото: Московец Илья © URA.RU В Челябинске предстоящая неделя с 3 июля будет по-летнему жаркой. Воздух прогреется до 29 градусов, сообщается в долгосрочном прогнозе синоптиков. «3-4 июля в Челябинске потеплеет до 26-28 градусов. С 5 по 8 июля ожидается жаркая погода, днем воздух прогреется до 29 градусов», — говорится в прогнозе синоптиков на сайте «Гисметео». 5, 6 и 8 июля в Челябинске пройдет небольшой дождь. В воскресенье, 9 июля, жара немного спадет до 27 градусов. При этом всю неделю ожидается ветреная погода: скорость ветра будет достигать 9-10 м/с. Ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Челябинске на июль. Месяц обещает быть жарким и дождливым.

В Челябинске предстоящая неделя с 3 июля будет по-летнему жаркой. Воздух прогреется до 29 градусов, сообщается в долгосрочном прогнозе синоптиков. «3-4 июля в Челябинске потеплеет до 26-28 градусов. С 5 по 8 июля ожидается жаркая погода, днем воздух прогреется до 29 градусов», — говорится в прогнозе синоптиков на сайте «Гисметео». 5, 6 и 8 июля в Челябинске пройдет небольшой дождь. В воскресенье, 9 июля, жара немного спадет до 27 градусов. При этом всю неделю ожидается ветреная погода: скорость ветра будет достигать 9-10 м/с. Ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Челябинске на июль. Месяц обещает быть жарким и дождливым.