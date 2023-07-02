02 июля 2023
01 июля 2023

В Челябинск возвращается жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, жара, продажа, холодильник с мороженым
4 июля в Челябинске потеплеет до 28 градусов Фото:

В Челябинске предстоящая неделя с 3 июля будет по-летнему жаркой. Воздух прогреется до 29 градусов, сообщается в долгосрочном прогнозе синоптиков.

«3-4 июля в Челябинске потеплеет до 26-28 градусов. С 5 по 8 июля ожидается жаркая погода, днем воздух прогреется до 29 градусов», — говорится в прогнозе синоптиков на сайте «Гисметео».

5, 6 и 8 июля в Челябинске пройдет небольшой дождь. В воскресенье, 9 июля, жара немного спадет до 27 градусов. При этом всю неделю ожидается ветреная погода: скорость ветра будет достигать 9-10 м/с.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Челябинске на июль. Месяц обещает быть жарким и дождливым.

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В Челябинске предстоящая неделя с 3 июля будет по-летнему жаркой. Воздух прогреется до 29 градусов, сообщается в долгосрочном прогнозе синоптиков. «3-4 июля в Челябинске потеплеет до 26-28 градусов. С 5 по 8 июля ожидается жаркая погода, днем воздух прогреется до 29 градусов», — говорится в прогнозе синоптиков на сайте «Гисметео». 5, 6 и 8 июля в Челябинске пройдет небольшой дождь. В воскресенье, 9 июля, жара немного спадет до 27 градусов. При этом всю неделю ожидается ветреная погода: скорость ветра будет достигать 9-10 м/с. Ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Челябинске на июль. Месяц обещает быть жарким и дождливым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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