Свердловчанин сыграет главную роль на сцене Мариинского театра

Свердловчанин Иван Бородулин сыграет в постановке Шекспира на сцене Мариинки

03 июля 2023 в 07:01 Размер текста - 17 +

Опера состоится 4 июля в Санкт-Петербурге Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Уроженец Тавды (Свердловская область), контратенор Иван Бородулин сыграет главную роль в опере «Сон в летнюю ночь» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. Выступление пройдет на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. «Опера Бенджамина Бриттена состоится 4 июля. Исполняется на английском языке (сопровождается синхронными титрами на русском языке). Комедия Шекспира „Сон в летнюю ночь“, которую соавтор Бриттена, тенор Питер Пирс, переработал в оперное либретто, — настоящая английская феерия, где действуют персонажи из разных миров: влюбленные, феи с эльфами и ремесленники; одним словом, это фэнтези. Главная мужская роль — Оберона — написана для контратенора», — говорится в описании постановки на сайте Мариинского театра. Мировая премьера оперы состоялась 11 июня 1960 года в Олдборо (Англия). В Мариинском театре она впервые прошла 21 июля 2011 года. Либретто к опере написали Бенджамин Бриттен и Питер Пирс по одноименной комедии Уильяма Шекспира. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.

Уроженец Тавды (Свердловская область), контратенор Иван Бородулин сыграет главную роль в опере «Сон в летнюю ночь» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. Выступление пройдет на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. «Опера Бенджамина Бриттена состоится 4 июля. Исполняется на английском языке (сопровождается синхронными титрами на русском языке). Комедия Шекспира „Сон в летнюю ночь“, которую соавтор Бриттена, тенор Питер Пирс, переработал в оперное либретто, — настоящая английская феерия, где действуют персонажи из разных миров: влюбленные, феи с эльфами и ремесленники; одним словом, это фэнтези. Главная мужская роль — Оберона — написана для контратенора», — говорится в описании постановки на сайте Мариинского театра. Мировая премьера оперы состоялась 11 июня 1960 года в Олдборо (Англия). В Мариинском театре она впервые прошла 21 июля 2011 года. Либретто к опере написали Бенджамин Бриттен и Питер Пирс по одноименной комедии Уильяма Шекспира. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.