02 июля 2023

Свердловчанин сыграет главную роль на сцене Мариинского театра

Свердловчанин Иван Бородулин сыграет в постановке Шекспира на сцене Мариинки
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Прогон оперы Джакомо Пуччини «Турандот». Екатеринбург, театр оперы и балета, сцена, оперный театр
Опера состоится 4 июля в Санкт-Петербурге Фото:

Уроженец Тавды (Свердловская область), контратенор Иван Бородулин сыграет главную роль в опере «Сон в летнюю ночь» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. Выступление пройдет на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

«Опера Бенджамина Бриттена состоится 4 июля. Исполняется на английском языке (сопровождается синхронными титрами на русском языке). Комедия Шекспира „Сон в летнюю ночь“, которую соавтор Бриттена, тенор Питер Пирс, переработал в оперное либретто, — настоящая английская феерия, где действуют персонажи из разных миров: влюбленные, феи с эльфами и ремесленники; одним словом, это фэнтези. Главная мужская роль — Оберона — написана для контратенора», — говорится в описании постановки на сайте Мариинского театра.

Мировая премьера оперы состоялась 11 июня 1960 года в Олдборо (Англия). В Мариинском театре она впервые прошла 21 июля 2011 года.

Либретто к опере написали Бенджамин Бриттен и Питер Пирс по одноименной комедии Уильяма Шекспира. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.

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Уроженец Тавды (Свердловская область), контратенор Иван Бородулин сыграет главную роль в опере «Сон в летнюю ночь» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. Выступление пройдет на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. «Опера Бенджамина Бриттена состоится 4 июля. Исполняется на английском языке (сопровождается синхронными титрами на русском языке). Комедия Шекспира „Сон в летнюю ночь“, которую соавтор Бриттена, тенор Питер Пирс, переработал в оперное либретто, — настоящая английская феерия, где действуют персонажи из разных миров: влюбленные, феи с эльфами и ремесленники; одним словом, это фэнтези. Главная мужская роль — Оберона — написана для контратенора», — говорится в описании постановки на сайте Мариинского театра. Мировая премьера оперы состоялась 11 июня 1960 года в Олдборо (Англия). В Мариинском театре она впервые прошла 21 июля 2011 года. Либретто к опере написали Бенджамин Бриттен и Питер Пирс по одноименной комедии Уильяма Шекспира. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.
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