02 июля 2023

Опекун, обвиняемая в убийстве Далера Бобиева из Екатеринбурга, рвется на свободу

Опекун Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве Далера Бобиева из Екатеринбурга, обжаловала свой арест
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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
Наумову отправили в СИЗО до 26 августа, однако женщина с таким решением не согласна Фото:
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В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Адвокат Вероники Наумовой, которая проходит обвиняемой в убийстве опекаемого Далера Бобиева, подала апелляцию. Защита планирует изменить меру пресечения женщины. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

«Апелляционная жалоба стороны защиты Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве опекаемого Далера Бобиева, поступила в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Защитник обжалует постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявляет пресс-служба. Обвиняемая планирует выйти на свободу или отправиться под домашний арест.

Ранее суд отправил до 26 августа в СИЗО опекуна погибшего шестилетнего Далера Бобиева Веронику Наумову. Ее задержали в ночь на 29 июня, тогда же нашли тело мальчика. Оно было в сумке и спрятано в гараже семьи. При этом 26 июня Наумова обратилась в поисковый отряд «ЛизаАлерт» с просьбой найти сбежавшего мальчика. Позже силовики установили, что ребенок погиб еще 3 декабря 2022 года. По словам бывшего воспитанника женщины, она пыталась сделать из Далера психически неуравновешенного ребенка, чтобы получать дополнительные выплаты за него.

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Адвокат Вероники Наумовой, которая проходит обвиняемой в убийстве опекаемого Далера Бобиева, подала апелляцию. Защита планирует изменить меру пресечения женщины. Об этом сообщает Свердловский областной суд. «Апелляционная жалоба стороны защиты Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве опекаемого Далера Бобиева, поступила в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Защитник обжалует постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — заявляет пресс-служба. Обвиняемая планирует выйти на свободу или отправиться под домашний арест. Ранее суд отправил до 26 августа в СИЗО опекуна погибшего шестилетнего Далера Бобиева Веронику Наумову. Ее задержали в ночь на 29 июня, тогда же нашли тело мальчика. Оно было в сумке и спрятано в гараже семьи. При этом 26 июня Наумова обратилась в поисковый отряд «ЛизаАлерт» с просьбой найти сбежавшего мальчика. Позже силовики установили, что ребенок погиб еще 3 декабря 2022 года. По словам бывшего воспитанника женщины, она пыталась сделать из Далера психически неуравновешенного ребенка, чтобы получать дополнительные выплаты за него.
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© Служба новостей «URA.RU»
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