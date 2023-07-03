03 июля 2023

Силовику, который не помог умирающему свердловчанину, предъявили обвинение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , уголовное дело, прокурор, судебное заседание, гособвинитель, суд
В Екатеринбурге начнут судить полицейского, который проигнорировал сообщения о драке Фото:

В Екатеринбурге предъявили обвинение экс-полицейскому, который проигнорировал пять звонков о нападении на мужчину и не отправил ему на помощь коллег. В итоге екатеринбуржец скончался.

«Спустя год следствие предъявило майору обвинение», — пишет telegram-канал Baza. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается.

В мае 2022 года дежурный полицейский проигнорировал пять звонков с сообщениями об избиении на улице Грибоедова Алексея Казанцева, который впоследствии умер в больнице. После сообщения об инциденте следователи начали проверку. Также майора уволили из полиции.

По данным издания, экс-силовик смог через суд восстановиться на службе и отсудить компенсацию. Но вскоре МВД все же выиграло суд и смогло уволить сотрудника. Как рассказал URA.RU глава свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, фигурант уголовного дела сейчас находится под подпиской о невыезде.

«Бывшее должностное лицо действительно уволено из органов внутренних дел в связи с грубым нарушением служебной дисциплины. Служебную проверку по данному факту проводили сыщики подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. Уголовное дело в настоящее дело находится в суде, где вскоре и будет рассмотрено по существу. В случае, если вину экс-майора докажут, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством», — отметил полковник Горелых.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге предъявили обвинение экс-полицейскому, который проигнорировал пять звонков о нападении на мужчину и не отправил ему на помощь коллег. В итоге екатеринбуржец скончался. «Спустя год следствие предъявило майору обвинение», — пишет telegram-канал Baza. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается. В мае 2022 года дежурный полицейский проигнорировал пять звонков с сообщениями об избиении на улице Грибоедова Алексея Казанцева, который впоследствии умер в больнице. После сообщения об инциденте следователи начали проверку. Также майора уволили из полиции. По данным издания, экс-силовик смог через суд восстановиться на службе и отсудить компенсацию. Но вскоре МВД все же выиграло суд и смогло уволить сотрудника. Как рассказал URA.RU глава свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, фигурант уголовного дела сейчас находится под подпиской о невыезде. «Бывшее должностное лицо действительно уволено из органов внутренних дел в связи с грубым нарушением служебной дисциплины. Служебную проверку по данному факту проводили сыщики подразделения собственной безопасности регионального главка МВД. Уголовное дело в настоящее дело находится в суде, где вскоре и будет рассмотрено по существу. В случае, если вину экс-майора докажут, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством», — отметил полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...