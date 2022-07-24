24 июля 2022

Силовика, который не помог умиравшему свердловчанину, уволили

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, полиция, пристав
Дежурный полицейский пять раз проигнорировал звонок свердловчанки Фото:

В Екатеринбурге уволен дежурный отдела полиции №13, который игнорировал звонки об избиении южанами впоследствии умершего Алексея Казанцева в микрорайоне Химмаш. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

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«Накануне был подготовлен и подписан приказ об увольнении дежурного. Полицейский был уведомлен о таком намерении руководства за несколько дней до принятия официального решения», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он подтвердил, что соответствующий приказ действительно подписан.

Ранее сообщалось, что дежурный полицейский проигнорировал пять звонков с сообщениями об избиении Алексея Казанцева, который впоследствии умер в больнице. После сообщения об инциденте следователи начали проверку. Также его действия обещали оценить в свердловском главке полиции.

Инцидент с южанами произошел ночью на улице Грибоедова в Екатеринбурге, однако силовики выехали на место только утром. По словам источников URA.RU, к этому моменту у южан оказались скрины переписки оперативников и фотография одного из сотрудников, который должен был подобраться к нападавшим, будучи одетым в гражданскую одежду. Незадолго до выезда силовиков на улицу Грибоедова главный подозреваемый — Сунатулло Манонов — сбежал из России. Его отец, по версии инсайдеров, имел связи с информированными силовиками.

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В Екатеринбурге уволен дежурный отдела полиции №13, который игнорировал звонки об избиении южанами впоследствии умершего Алексея Казанцева в микрорайоне Химмаш. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах. «Накануне был подготовлен и подписан приказ об увольнении дежурного. Полицейский был уведомлен о таком намерении руководства за несколько дней до принятия официального решения», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он подтвердил, что соответствующий приказ действительно подписан. Ранее сообщалось, что дежурный полицейский проигнорировал пять звонков с сообщениями об избиении Алексея Казанцева, который впоследствии умер в больнице. После сообщения об инциденте следователи начали проверку. Также его действия обещали оценить в свердловском главке полиции. Инцидент с южанами произошел ночью на улице Грибоедова в Екатеринбурге, однако силовики выехали на место только утром. По словам источников URA.RU, к этому моменту у южан оказались скрины переписки оперативников и фотография одного из сотрудников, который должен был подобраться к нападавшим, будучи одетым в гражданскую одежду. Незадолго до выезда силовиков на улицу Грибоедова главный подозреваемый — Сунатулло Манонов — сбежал из России. Его отец, по версии инсайдеров, имел связи с информированными силовиками.
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