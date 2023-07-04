Власти Китая отказали Боррелю в визите в Пекин

04 июля 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель не посетит Пекин 10 июля Фото: Официальный сайт Европарламента Китай отменил поездку главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, которая должна была состоятся 10 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС. Причины отмены не названы, так как Европа пытается снизить риски, вызванные тесными экономическими отношениями с Китаем, который Брюссель считает «экономическим конкурентом». «К сожалению, китайские коллеги проинформировали нас о том, что предполагаемые даты на следующей неделе больше невозможны, и теперь мы должны искать альтернативы», — сообщила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. Ее слова передает агентство Reuters. Боррель должен был посетить китайскую столицу, чтобы встретится с главой МИД КНР Цинь Ганом и обсудить «стратегические вопросы». Посол ЕС в Пекине Хорте Толедо заявил, что Европа и Китай проведут две встречи в сентябре, чтобы обсудить экономику, торговлю и цифровые вопросы перед саммитом лидеров. Это уже второй случай отмены поездки Борреля в Пекин. В первый раз поездка отменилась в апреле из-за положительного теста на COVID-19 у Борреля.

Китай отменил поездку главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, которая должна была состоятся 10 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС. Причины отмены не названы, так как Европа пытается снизить риски, вызванные тесными экономическими отношениями с Китаем, который Брюссель считает «экономическим конкурентом». «К сожалению, китайские коллеги проинформировали нас о том, что предполагаемые даты на следующей неделе больше невозможны, и теперь мы должны искать альтернативы», — сообщила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. Ее слова передает агентство Reuters. Боррель должен был посетить китайскую столицу, чтобы встретится с главой МИД КНР Цинь Ганом и обсудить «стратегические вопросы». Посол ЕС в Пекине Хорте Толедо заявил, что Европа и Китай проведут две встречи в сентябре, чтобы обсудить экономику, торговлю и цифровые вопросы перед саммитом лидеров. Это уже второй случай отмены поездки Борреля в Пекин. В первый раз поездка отменилась в апреле из-за положительного теста на COVID-19 у Борреля.