Военкор Сладков оценил шансы ВСУ дойти до Крыма Военкор Сладков: шансы дойти до Крыма у ВСУ отсутствуют 04 июля 2023 в 23:27 Размер текста - 17 + Сладков получил информацию о количестве уничтоженной украинской техники Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Вооруженных сил Украины отсутствуют шансы дойти до Крыма. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков. «Шансы дойти до Крыма у ВСУ отсутствуют. В чем тогда смысл контрнаступления?» — заявил военкор в telegram-канале. Сладков отметил, что получил информацию о количестве уничтоженной российскими войсками украинской техники на линии обороны 42-й дивизии. Он не стал озвучивать цифры, отметив, что информация его ошеломила. «Я даже не думал, что мы столько набили. Эмоции передаю, статистику нет, извините»» — отметил Сладков. Ранее Минобороны показывало кадры «Грады» уничтожения техники и пехоты ВСУ. Уточнялось, что российская разведка нашла сосредоточение техники украинских войск на дальности 19 км, пишет RT. Также министерство опубликовало видео, на котором видно, как экипажи российских ударно-разведывательных вертолетов уничтожили технику ВСУ на Краснолиманском направлении, передает телеканал 360. У Вооруженных сил Украины отсутствуют шансы дойти до Крыма. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков. «Шансы дойти до Крыма у ВСУ отсутствуют. В чем тогда смысл контрнаступления?» — заявил военкор в telegram-канале. Сладков отметил, что получил информацию о количестве уничтоженной российскими войсками украинской техники на линии обороны 42-й дивизии. Он не стал озвучивать цифры, отметив, что информация его ошеломила. «Я даже не думал, что мы столько набили. Эмоции передаю, статистику нет, извините»» — отметил Сладков. Ранее Минобороны показывало кадры «Грады» уничтожения техники и пехоты ВСУ. Уточнялось, что российская разведка нашла сосредоточение техники украинских войск на дальности 19 км, пишет RT. Также министерство опубликовало видео, на котором видно, как экипажи российских ударно-разведывательных вертолетов уничтожили технику ВСУ на Краснолиманском направлении, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям