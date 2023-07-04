04 июля 2023

Военкор Сладков оценил шансы ВСУ дойти до Крыма

Военкор Сладков: шансы дойти до Крыма у ВСУ отсутствуют
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, украина, танк, ВСУ, stock
Сладков получил информацию о количестве уничтоженной украинской техники Фото:
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У Вооруженных сил Украины отсутствуют шансы дойти до Крыма. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

«Шансы дойти до Крыма у ВСУ отсутствуют. В чем тогда смысл контрнаступления?» — заявил военкор в telegram-канале. Сладков отметил, что получил информацию о количестве уничтоженной российскими войсками украинской техники на линии обороны 42-й дивизии.

Он не стал озвучивать цифры, отметив, что информация его ошеломила. «Я даже не думал, что мы столько набили. Эмоции передаю, статистику нет, извините»» — отметил Сладков.

Ранее Минобороны показывало кадры «Грады» уничтожения техники и пехоты ВСУ. Уточнялось, что российская разведка нашла сосредоточение техники украинских войск на дальности 19 км, пишет RT. Также министерство опубликовало видео, на котором видно, как экипажи российских ударно-разведывательных вертолетов уничтожили технику ВСУ на Краснолиманском направлении, передает телеканал 360.

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У Вооруженных сил Украины отсутствуют шансы дойти до Крыма. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков. «Шансы дойти до Крыма у ВСУ отсутствуют. В чем тогда смысл контрнаступления?» — заявил военкор в telegram-канале. Сладков отметил, что получил информацию о количестве уничтоженной российскими войсками украинской техники на линии обороны 42-й дивизии. Он не стал озвучивать цифры, отметив, что информация его ошеломила. «Я даже не думал, что мы столько набили. Эмоции передаю, статистику нет, извините»» — отметил Сладков. Ранее Минобороны показывало кадры «Грады» уничтожения техники и пехоты ВСУ. Уточнялось, что российская разведка нашла сосредоточение техники украинских войск на дальности 19 км, пишет RT. Также министерство опубликовало видео, на котором видно, как экипажи российских ударно-разведывательных вертолетов уничтожили технику ВСУ на Краснолиманском направлении, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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