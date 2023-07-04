Военкор Сладков оценил шансы ВСУ дойти до Крыма

У Вооруженных сил Украины отсутствуют шансы дойти до Крыма. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.
«Шансы дойти до Крыма у ВСУ отсутствуют. В чем тогда смысл контрнаступления?» — заявил военкор в telegram-канале. Сладков отметил, что получил информацию о количестве уничтоженной российскими войсками украинской техники на линии обороны 42-й дивизии.
Он не стал озвучивать цифры, отметив, что информация его ошеломила. «Я даже не думал, что мы столько набили. Эмоции передаю, статистику нет, извините»» — отметил Сладков.
Ранее Минобороны показывало кадры «Грады» уничтожения техники и пехоты ВСУ. Уточнялось, что российская разведка нашла сосредоточение техники украинских войск на дальности 19 км, пишет RT. Также министерство опубликовало видео, на котором видно, как экипажи российских ударно-разведывательных вертолетов уничтожили технику ВСУ на Краснолиманском направлении, передает телеканал 360.
У Вооруженных сил Украины отсутствуют шансы дойти до Крыма. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков. «Шансы дойти до Крыма у ВСУ отсутствуют. В чем тогда смысл контрнаступления?» — заявил военкор в telegram-канале. Сладков отметил, что получил информацию о количестве уничтоженной российскими войсками украинской техники на линии обороны 42-й дивизии. Он не стал озвучивать цифры, отметив, что информация его ошеломила. «Я даже не думал, что мы столько набили. Эмоции передаю, статистику нет, извините»» — отметил Сладков. Ранее Минобороны показывало кадры «Грады» уничтожения техники и пехоты ВСУ. Уточнялось, что российская разведка нашла сосредоточение техники украинских войск на дальности 19 км, пишет RT. Также министерство опубликовало видео, на котором видно, как экипажи российских ударно-разведывательных вертолетов уничтожили технику ВСУ на Краснолиманском направлении, передает телеканал 360.