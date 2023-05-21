Трекинговые ботинки пермской фабрики прошли испытания в Арктике

Тренинговые ботинки пермской фабрики ТРЕК получили положительную оценку МЧС России

22 мая 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Ботинки испытывали в экстремальных условиях (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермская обувная фабрика ТРЕК получила от МЧС России официальное заключение об испытании трекинговых ботинок в экспедиции «Безопасная Арктика — 2023». Первой экспериментальной партии поставили четыре балла из пяти. Ботинки пермской компании оценили выше, чем сапоги производителя из Санкт-Петербурга, сообщил URA.RU представитель обувной фабрики ТРЕК. «На данный момент, предварительно можно рекомендовать для принятия на снабжение в системе МЧС России следующие образцы спецодежды: сапоги АО ПТК „Модерам“, ботинки трекинговые ООО „Трэк“», — указано в отчете МЧС России. Также было отмечено, что несмотря на хорошую оценку, производителю еще есть над чем работать. Трекинговые ботинки испытывали в экстремальных условиях. За время экспедиции в обуви ТРЕК прошли более 2000 километров. Ботинки оценивали по таким критериям, как прочность, хорошая защита, удобство. Ранее обувная фабрика ТРЕК запустила в производство ботинки для мобилизованных. Кроме того, компания переориентировала производство и стала шить спальные мешки для участников спецоперации на Украине.

Пермская обувная фабрика ТРЕК получила от МЧС России официальное заключение об испытании трекинговых ботинок в экспедиции «Безопасная Арктика — 2023». Первой экспериментальной партии поставили четыре балла из пяти. Ботинки пермской компании оценили выше, чем сапоги производителя из Санкт-Петербурга, сообщил URA.RU представитель обувной фабрики ТРЕК. «На данный момент, предварительно можно рекомендовать для принятия на снабжение в системе МЧС России следующие образцы спецодежды: сапоги АО ПТК „Модерам“, ботинки трекинговые ООО „Трэк“», — указано в отчете МЧС России. Также было отмечено, что несмотря на хорошую оценку, производителю еще есть над чем работать. Трекинговые ботинки испытывали в экстремальных условиях. За время экспедиции в обуви ТРЕК прошли более 2000 километров. Ботинки оценивали по таким критериям, как прочность, хорошая защита, удобство. Ранее обувная фабрика ТРЕК запустила в производство ботинки для мобилизованных. Кроме того, компания переориентировала производство и стала шить спальные мешки для участников спецоперации на Украине.