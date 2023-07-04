В Сургуте из-за предстоящих выборов ушел с поста глава исполкома «Единой России»

Северчуков сосредоточится на работе в качестве профсоюзного лидера Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава исполкома партии «Единая Россия» в Сургуте Роман Северчуков ушел с поста в преддверие предстоящих выборах. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Северчуков ушел с поста, испугавшись нагрузок на предстоящих выборах. Партфункционер решил, что не готов брать на себя ответственность за выполнение задач, которые появятся сначала в рамках избирательной кампании тюменского губернатора. А затем и во время подготовки к президентским выборам. Поэтому Северчуков сосредоточится на основной работе в качестве профсоюзного лидера бюджетников и муниципальных чиновников», — сообщил источник. Он также добавил, что новым главой исполкома стала предпринимательница Алена Соловьева.

Северчуков в беседе с журналистом подтвердил уход с поста исполнительного секретаря «ЕР» в Сургуте. «У меня есть основная работа, а выборы — это очень большая нагрузка. Эта же работа не ведется стихийно, она ведется постоянно. А раз у меня большие отвлечения идут из-за работы, то поэтому принял решение отойти, но буду, так сказать, играть партию второй скрипки», — сообщил Северчуков.

Ранее URA.RU сообщало, что замглавы Сургута Михаил Гуменюк покинул городской политсовет «Единой России». В сургутском отделении партии сообщили, что замена проходила в рамках ежегодной ротации.