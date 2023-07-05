Треть челябинцев готовы идти на уступки по зарплате ради сохранения работы

В Челябинской области 35% соискателей готовы получать меньшую зарплату ради сохранения рабочего места. Исследование на эту данную тему провели специалисты компании HeadHunter.
«35% соискателей из Челябинской области готовы согласиться на более низкую зарплату, чем указана у них в резюме, если при этом будут иметь гарантию того, что не останутся без работы. Но 48% респондентов однозначно не готовы пойти на уступки по зарплате, даже если это будет гарантировать им сохранение текущей работы или устройство на новую», — пояснили URA.RU в пресс-службе компании.
Чаще всего пойти на снижение зарплатных ожиданий ради трудоустройства готовы согласны представители профессиональных сфер «Информационные технологии» (51%), «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Безопасность» (по 42%). Меньше всего таких соискателей оказалось в сферах «Медицина, фармацевтика» (29%) и «Спорт, салоны красоты» (21%). Получать меньшую сумму, чем написано в резюме, не готовы представители сфер «Спорт, салоны красоты» (сразу 57% не готовы снизить требования к зарплате), «Автомобильный бизнес» (55%), «Строительство, недвижимость» (54%), представители сферы ИТ (32%) и сферы искусства (34%).
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