05 июля 2023

Треть челябинцев готовы идти на уступки по зарплате ради сохранения работы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, долг, пять тысяч, валюта, деньги, тысячи, рубли, подкуп, микрозайм, вымогательство
Работать за меньшие деньги чаще всего соглашаются представители сферы «Информационные технологии» — 51% Фото:

В Челябинской области 35% соискателей готовы получать меньшую зарплату ради сохранения рабочего места. Исследование на эту данную тему провели специалисты компании HeadHunter.

«35% соискателей из Челябинской области готовы согласиться на более низкую зарплату, чем указана у них в резюме, если при этом будут иметь гарантию того, что не останутся без работы. Но 48% респондентов однозначно не готовы пойти на уступки по зарплате, даже если это будет гарантировать им сохранение текущей работы или устройство на новую», — пояснили URA.RU в пресс-службе компании.

Чаще всего пойти на снижение зарплатных ожиданий ради трудоустройства готовы согласны представители профессиональных сфер «Информационные технологии» (51%), «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Безопасность» (по 42%). Меньше всего таких соискателей оказалось в сферах «Медицина, фармацевтика» (29%) и «Спорт, салоны красоты» (21%). Получать меньшую сумму, чем написано в резюме, не готовы представители сфер «Спорт, салоны красоты» (сразу 57% не готовы снизить требования к зарплате), «Автомобильный бизнес» (55%), «Строительство, недвижимость» (54%), представители сферы ИТ (32%) и сферы искусства (34%).

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 35% соискателей готовы получать меньшую зарплату ради сохранения рабочего места. Исследование на эту данную тему провели специалисты компании HeadHunter. «35% соискателей из Челябинской области готовы согласиться на более низкую зарплату, чем указана у них в резюме, если при этом будут иметь гарантию того, что не останутся без работы. Но 48% респондентов однозначно не готовы пойти на уступки по зарплате, даже если это будет гарантировать им сохранение текущей работы или устройство на новую», — пояснили URA.RU в пресс-службе компании. Чаще всего пойти на снижение зарплатных ожиданий ради трудоустройства готовы согласны представители профессиональных сфер «Информационные технологии» (51%), «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Безопасность» (по 42%). Меньше всего таких соискателей оказалось в сферах «Медицина, фармацевтика» (29%) и «Спорт, салоны красоты» (21%). Получать меньшую сумму, чем написано в резюме, не готовы представители сфер «Спорт, салоны красоты» (сразу 57% не готовы снизить требования к зарплате), «Автомобильный бизнес» (55%), «Строительство, недвижимость» (54%), представители сферы ИТ (32%) и сферы искусства (34%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...