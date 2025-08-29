В Челябинской области ранний картофель подешевел почти на четверть за год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Минимальная цена картофеля в сетевых магазинах Челябинска составила 17,9 рубля за килограмм
Минимальная цена картофеля в сетевых магазинах Челябинска составила 17,9 рубля за килограмм Фото:

В Челябинской области за год стоимость белого и раннего картофеля снизилась почти на 25%, при этом красный сорт подорожал. Согласно мониторингу цен URA.RU в сетевых магазинах, килограмм «второго хлеба» в августе стоит от 17,9 до 63,2 рубля в зависимости от вида и торговой сети.

Цена белого картофеля снизилась на 22,7% — с 59,5 до 46 рублей за килограмм. Ранний сорт подешевел на 24,6% — с 59 до 44,5 рубля. Фермерский фасованный картофель в сетках от 20 килограммов также стал дешевле: белый упал на 15,2% (с 32,8 до 27,8 рубля за килограмм), красный — на 1,2% (до 33,8 рубля). В то же время красный сорт в рознице прибавил в цене 5,3% — с 60 до 63,2 рубля.

Самые низкие цены на белый картофель зафиксированы в торговых сетях: в «Ашане» он стоит 17,9 рубля, а в Metro — 29,9 рубля. Ранние сорта дешевле всего в «Магните» — 22,9 рубля. Красный по стоимости в магазинах уступает фермерскому. В торговых сетях наиболее дешевый представлен в «Ленте» — 54,8 рубля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области за год стоимость белого и раннего картофеля снизилась почти на 25%, при этом красный сорт подорожал. Согласно мониторингу цен URA.RU в сетевых магазинах, килограмм «второго хлеба» в августе стоит от 17,9 до 63,2 рубля в зависимости от вида и торговой сети. Цена белого картофеля снизилась на 22,7% — с 59,5 до 46 рублей за килограмм. Ранний сорт подешевел на 24,6% — с 59 до 44,5 рубля. Фермерский фасованный картофель в сетках от 20 килограммов также стал дешевле: белый упал на 15,2% (с 32,8 до 27,8 рубля за килограмм), красный — на 1,2% (до 33,8 рубля). В то же время красный сорт в рознице прибавил в цене 5,3% — с 60 до 63,2 рубля. Самые низкие цены на белый картофель зафиксированы в торговых сетях: в «Ашане» он стоит 17,9 рубля, а в Metro — 29,9 рубля. Ранние сорта дешевле всего в «Магните» — 22,9 рубля. Красный по стоимости в магазинах уступает фермерскому. В торговых сетях наиболее дешевый представлен в «Ленте» — 54,8 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...