В Челябинской области ранний картофель подешевел почти на четверть за год

В Челябинской области за год стоимость белого и раннего картофеля снизилась почти на 25%, при этом красный сорт подорожал. Согласно мониторингу цен URA.RU в сетевых магазинах, килограмм «второго хлеба» в августе стоит от 17,9 до 63,2 рубля в зависимости от вида и торговой сети.
Цена белого картофеля снизилась на 22,7% — с 59,5 до 46 рублей за килограмм. Ранний сорт подешевел на 24,6% — с 59 до 44,5 рубля. Фермерский фасованный картофель в сетках от 20 килограммов также стал дешевле: белый упал на 15,2% (с 32,8 до 27,8 рубля за килограмм), красный — на 1,2% (до 33,8 рубля). В то же время красный сорт в рознице прибавил в цене 5,3% — с 60 до 63,2 рубля.
Самые низкие цены на белый картофель зафиксированы в торговых сетях: в «Ашане» он стоит 17,9 рубля, а в Metro — 29,9 рубля. Ранние сорта дешевле всего в «Магните» — 22,9 рубля. Красный по стоимости в магазинах уступает фермерскому. В торговых сетях наиболее дешевый представлен в «Ленте» — 54,8 рубля.
