Алексей Орлов приехал на открытие прямо из аэропорта Фото предоставлено организаторами мероприятия

У стелы «Европа-Азия» под Екатеринбургом появилось здание туристско-информационного центра с кафе, сувенирной лавкой и разноцветной ночной подсветкой. Возле него сотрудники компании-инвестора «Сима-ленд» вместе с мэром Алексеем Орловым посадили 20 кустовых гортензий, передает корреспондент URA.RU с торжественной церемонии.

В ней участвовали не только Орлов и глава «Сима-ленда» Андрей Симановский, но и вице-мэры Сергей Плахотин и Марина Фадеева, глава областного министерства внешнеэкономических отношений Вячеслав Ярин, представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов и его коллеги из дипмиссий Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Китая, Киргизии, Таджикистана, Турции, ЮАР. Представитель ЮАР — местный бизнесмен Сергей Мазуркевич — выделился на общем фоне, приехав на новеньком внедорожнике Maybach с иракскими номерами.

Построить визит-центр Орлов и Симановский решили в прошлом году — когда во время уборки возле стелы обратили внимание, что рядом только ветхая сувенирная лавка с туалетом на улице, не способная привлечь туристов. Современное здание на ее месте «Сима-ленд» возвел всего за полтора месяца. Площадь объекта — чуть менее 150 квадратных метров.

«Это место — знаковое для нашего города. Город на границе Европы и Азии — это бренд, ради которого в Екатеринбург едут гости со всего мира», — отметил Орлов. «Сегодня появился новый современный комплекс, который будет встречать наших гостей, нести в себе разные смыслы — развитие экотуризма, индустрии гостеприимства», — добавил он и назвал центр «прекрасным подарком „Сима-ленда“ к юбилею Екатеринбурга». А Харлов заявил, что новый центр — это место, где «европейцы» и «азиаты» «могут пожать друг другу руки».

Туристско-информационный центр будет работать круглогодично Фото предоставлено организаторами мероприятия

Это далеко не единственный подарок Андрея Симановского (слева) к 300-летию Екатеринбурга Фото предоставлено организаторами мероприятия

Возле центра посадили 20 кустовых гортензий Фото предоставлено организаторами мероприятия