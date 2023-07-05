05 июля 2023

Дягилевский фестиваль увеличил турпоток в Пермь более чем на 15%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча призеров "Золотой Маски" в Екатеринбурге, девушка, аэропорт, турист, чемодан
На Дягилевский фестиваль в Пермь приезжали и заграничные туристы Фото:

Количество приехавших в Пермь туристов в дни проведения Дягилевского фестиваля резко выросло. По данным аналитиков МТС, турпоток увеличился более чем на 15%, рассказали URA.RU в компании.

«В дни проведения культурного форума количество гостей региона выросло более чем на 15% по сравнению с началом июня, при этом большинство иногородних гостей проводили в Перми по два дня. Основной турпоток пришелся на жителей соседних регионов — Свердловской области (17%), Удмуртии (14%), Башкортостана (9%), а также на гостей из Москвы и Московской области (8%), Татарстана (5%)», — сообщили в МТС.

На иностранных путешественников пришлось 5% турпотока. В основном они приехали из Беларуси. Самыми популярными отелями у туристов стали «Урал», Holiday Perm, «Амакс Премьер», Four Elements и Aura City. Дягилевский фестиваль прошел в Перми с 22 июня по 2 июля. Его события посетили более 22,5 тысячи человек.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество приехавших в Пермь туристов в дни проведения Дягилевского фестиваля резко выросло. По данным аналитиков МТС, турпоток увеличился более чем на 15%, рассказали URA.RU в компании. «В дни проведения культурного форума количество гостей региона выросло более чем на 15% по сравнению с началом июня, при этом большинство иногородних гостей проводили в Перми по два дня. Основной турпоток пришелся на жителей соседних регионов — Свердловской области (17%), Удмуртии (14%), Башкортостана (9%), а также на гостей из Москвы и Московской области (8%), Татарстана (5%)», — сообщили в МТС. На иностранных путешественников пришлось 5% турпотока. В основном они приехали из Беларуси. Самыми популярными отелями у туристов стали «Урал», Holiday Perm, «Амакс Премьер», Four Elements и Aura City. Дягилевский фестиваль прошел в Перми с 22 июня по 2 июля. Его события посетили более 22,5 тысячи человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...