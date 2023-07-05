Дягилевский фестиваль увеличил турпоток в Пермь более чем на 15%

Количество приехавших в Пермь туристов в дни проведения Дягилевского фестиваля резко выросло. По данным аналитиков МТС, турпоток увеличился более чем на 15%, рассказали URA.RU в компании.
«В дни проведения культурного форума количество гостей региона выросло более чем на 15% по сравнению с началом июня, при этом большинство иногородних гостей проводили в Перми по два дня. Основной турпоток пришелся на жителей соседних регионов — Свердловской области (17%), Удмуртии (14%), Башкортостана (9%), а также на гостей из Москвы и Московской области (8%), Татарстана (5%)», — сообщили в МТС.
На иностранных путешественников пришлось 5% турпотока. В основном они приехали из Беларуси. Самыми популярными отелями у туристов стали «Урал», Holiday Perm, «Амакс Премьер», Four Elements и Aura City. Дягилевский фестиваль прошел в Перми с 22 июня по 2 июля. Его события посетили более 22,5 тысячи человек.
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