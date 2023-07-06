06 июля 2023

«Известия»: более половины компаний в России повысят зарплаты своим сотрудникам в 2023 году

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Чаще хотят увеличить зарплату в сферах IT, строительства и розничной торговли Фото:

Среди российских компаний 53 процента намерены увеличить оплату труда сотрудникам в нынешнем году. Исследование об этом провела компания онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Больше половины российских компаний (53%) намерены повысить оплату труда своим сотрудникам в 2023 году, из них 35% собираются повысить фиксированную часть заработной платы (оклад)», — передает результаты исследования «Известия».

Подчеркивается, что чаще остальных увеличить заработную плату хотят работодатели из сфер строительства и недвижимости. А также non-food FMCGТ, розничной торговли и IT.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин оценил уровень зарплат в стране. Согласно его заявлению, рост реальной зарплаты за 4 месяца этого года составил 4,2%.

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Среди российских компаний 53 процента намерены увеличить оплату труда сотрудникам в нынешнем году. Исследование об этом провела компания онлайн-рекрутинга hh.ru. «Больше половины российских компаний (53%) намерены повысить оплату труда своим сотрудникам в 2023 году, из них 35% собираются повысить фиксированную часть заработной платы (оклад)», — передает результаты исследования «Известия». Подчеркивается, что чаще остальных увеличить заработную плату хотят работодатели из сфер строительства и недвижимости. А также non-food FMCGТ, розничной торговли и IT. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин оценил уровень зарплат в стране. Согласно его заявлению, рост реальной зарплаты за 4 месяца этого года составил 4,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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