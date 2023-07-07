ФАС намерена увеличить тарифы на газ в России на 8%

ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в РФ на 8% в июле 2024 и июле 2025 гг.

07 июля 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Средства, полученные от индексации, направят на строительство газопроводов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России может быть проиндексирована оптовая цена на газ для всех потребителей на 8% с 1 июля 2024 года и еще раз в тот же день 2025 года. Предложение направила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «ФАС намерена увеличить тарифы на газ в России на 8%», — соответствующий проект приказа опубликован на Портале правовой информации. Уточняется, что тарифы будут индексироваться два года подряд — с 1 июля 2024 и 2025 годов. В пресс-службе ФАС рассказали «Интерфаксу», что на полученные от индексации средства планируется строительство новых газопроводов для потребителей. «Это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей», — пояснили в службе. Тарифы последний раз поднимали в конце 2022 года. Тогда Минэкономразвития РФ сообщал, что это необходимо для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации.

В России может быть проиндексирована оптовая цена на газ для всех потребителей на 8% с 1 июля 2024 года и еще раз в тот же день 2025 года. Предложение направила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «ФАС намерена увеличить тарифы на газ в России на 8%», — соответствующий проект приказа опубликован на Портале правовой информации. Уточняется, что тарифы будут индексироваться два года подряд — с 1 июля 2024 и 2025 годов. В пресс-службе ФАС рассказали «Интерфаксу», что на полученные от индексации средства планируется строительство новых газопроводов для потребителей. «Это позволит поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей», — пояснили в службе. Тарифы последний раз поднимали в конце 2022 года. Тогда Минэкономразвития РФ сообщал, что это необходимо для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации.