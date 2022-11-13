В Минэкономразвития РФ объяснили, зачем поднимать тарифы на газ

Минэкономразвития РФ: тарифы на газ повысят для обновления инфраструктуры

14 ноября 2022 в 04:15 Размер текста - 17 +

Индексация тарифов на газ не приведет к снижению спроса на него, считают в ФАС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В начале зимы в России изменятся тарифы, в том числе, на газ. Это необходимо для обновления инфраструктуры. «Нынешняя индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) дополнили, что «индексация не приведет к снижению спроса на этот энергоресурс, а объемы поставок газа для внутренних потребителей РФ будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации». Ранее инженер-физик, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко рассказал URA.RU, что плата за коммунальные услуги к концу года вырастет примерно на 250 рублей, а к 2024 году — до 500 рублей. По его словам, это связано с увеличением тарифов на газ. До этого в Минэкономразвития сообщали, что индексация тарифов ЖКУ для населения будет перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. В Федеральной антимонопольной службе предложили в указанную дату проиндексировать цены на газ в России на 8,5%.

В начале зимы в России изменятся тарифы, в том числе, на газ. Это необходимо для обновления инфраструктуры. «Нынешняя индексация тарифов на газ необходима для обновления инфраструктуры и продолжения программы газификации», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. В Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) дополнили, что «индексация не приведет к снижению спроса на этот энергоресурс, а объемы поставок газа для внутренних потребителей РФ будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации». Ранее инженер-физик, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко рассказал URA.RU, что плата за коммунальные услуги к концу года вырастет примерно на 250 рублей, а к 2024 году — до 500 рублей. По его словам, это связано с увеличением тарифов на газ. До этого в Минэкономразвития сообщали, что индексация тарифов ЖКУ для населения будет перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. В Федеральной антимонопольной службе предложили в указанную дату проиндексировать цены на газ в России на 8,5%.