07 июля 2023
06 июля 2023

В ХМАО пропал мужчина с татуировками, который ушел на рыбалку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ушел на рыбалку 7 июля и не вернулся Фото:

В Нижневартовске ищут Григория Дубчака 1987 года рождения, который ушел на рыбалку и не вернулся. У пропавшего на теле в области ребер находятся татуировки. Об этом сообщил в социальных сетях поисковый отряд «Азимут».

«Григорий Дубчак ушел 7 июля из дома по адресу улица Декабристов, 4, на рыбалку в район Палиевских дач. По настоящее время его местонахождение не известно. Из особых примет у него в области ребер находятся татуировки с обеих сторон», — пишет группа поиска пропавших людей «Азимут» в группе «ВКонтакте».

Также, по информации поискового отряда, мужчине на вид 35-37 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Он был одет в джинсовые шорты светло-синего цвета.

Фото:

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В Нижневартовске ищут Григория Дубчака 1987 года рождения, который ушел на рыбалку и не вернулся. У пропавшего на теле в области ребер находятся татуировки. Об этом сообщил в социальных сетях поисковый отряд «Азимут». «Григорий Дубчак ушел 7 июля из дома по адресу улица Декабристов, 4, на рыбалку в район Палиевских дач. По настоящее время его местонахождение не известно. Из особых примет у него в области ребер находятся татуировки с обеих сторон», — пишет группа поиска пропавших людей «Азимут» в группе «ВКонтакте». Также, по информации поискового отряда, мужчине на вид 35-37 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Он был одет в джинсовые шорты светло-синего цвета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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