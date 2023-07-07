В ХМАО пропал мужчина с татуировками, который ушел на рыбалку. Фото

08 июля 2023 в 02:00 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел на рыбалку 7 июля и не вернулся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске ищут Григория Дубчака 1987 года рождения, который ушел на рыбалку и не вернулся. У пропавшего на теле в области ребер находятся татуировки. Об этом сообщил в социальных сетях поисковый отряд «Азимут». «Григорий Дубчак ушел 7 июля из дома по адресу улица Декабристов, 4, на рыбалку в район Палиевских дач. По настоящее время его местонахождение не известно. Из особых примет у него в области ребер находятся татуировки с обеих сторон», — пишет группа поиска пропавших людей «Азимут» в группе «ВКонтакте». Также, по информации поискового отряда, мужчине на вид 35-37 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Он был одет в джинсовые шорты светло-синего цвета. Фото: поиск пропавших людей «АЗИМУТ»

В Нижневартовске ищут Григория Дубчака 1987 года рождения, который ушел на рыбалку и не вернулся. У пропавшего на теле в области ребер находятся татуировки. Об этом сообщил в социальных сетях поисковый отряд «Азимут». «Григорий Дубчак ушел 7 июля из дома по адресу улица Декабристов, 4, на рыбалку в район Палиевских дач. По настоящее время его местонахождение не известно. Из особых примет у него в области ребер находятся татуировки с обеих сторон», — пишет группа поиска пропавших людей «Азимут» в группе «ВКонтакте». Также, по информации поискового отряда, мужчине на вид 35-37 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Он был одет в джинсовые шорты светло-синего цвета.