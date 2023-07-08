Baza: беспилотник атаковал военкомат в Курской области

08 июля 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

БПЛА атаковал военкомат в Курской области, пишет Baza Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курской области произошел инцидент, связанный с атакой беспилотного летательного аппарата на здание Рыльского военкомата. Пострадавшие отсутствуют. «Беспилотник атаковал военкомат в Курской области», — передает telegram-канад Baza. Там добавили, что дрон, запущенный с украинской территории, сбросил два боеприпаса на здание Рыльского военкомата в ночь на 8 июля. В результате атаки крыша здания получила повреждения. В результате этой атаки никто не пострадал, сообщили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В Курской области произошел инцидент, связанный с атакой беспилотного летательного аппарата на здание Рыльского военкомата. Пострадавшие отсутствуют. «Беспилотник атаковал военкомат в Курской области», — передает telegram-канад Baza. Там добавили, что дрон, запущенный с украинской территории, сбросил два боеприпаса на здание Рыльского военкомата в ночь на 8 июля. В результате атаки крыша здания получила повреждения. В результате этой атаки никто не пострадал, сообщили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.