Baza: беспилотник атаковал военкомат в Курской области

БПЛА атаковал военкомат в Курской области, пишет Baza
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Курской области произошел инцидент, связанный с атакой беспилотного летательного аппарата на здание Рыльского военкомата. Пострадавшие отсутствуют.
«Беспилотник атаковал военкомат в Курской области», — передает telegram-канад Baza. Там добавили, что дрон, запущенный с украинской территории, сбросил два боеприпаса на здание Рыльского военкомата в ночь на 8 июля. В результате атаки крыша здания получила повреждения. В результате этой атаки никто не пострадал, сообщили в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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