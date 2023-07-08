Baza: беспилотник атаковал военкомат в Курской области

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
БПЛА атаковал военкомат в Курской области, пишет Baza Фото:
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В Курской области произошел инцидент, связанный с атакой беспилотного летательного аппарата на здание Рыльского военкомата. Пострадавшие отсутствуют.

«Беспилотник атаковал военкомат в Курской области», — передает telegram-канад Baza. Там добавили, что дрон, запущенный с украинской территории, сбросил два боеприпаса на здание Рыльского военкомата в ночь на 8 июля. В результате атаки крыша здания получила повреждения. В результате этой атаки никто не пострадал, сообщили в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В Курской области произошел инцидент, связанный с атакой беспилотного летательного аппарата на здание Рыльского военкомата. Пострадавшие отсутствуют. «Беспилотник атаковал военкомат в Курской области», — передает telegram-канад Baza. Там добавили, что дрон, запущенный с украинской территории, сбросил два боеприпаса на здание Рыльского военкомата в ночь на 8 июля. В результате атаки крыша здания получила повреждения. В результате этой атаки никто не пострадал, сообщили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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