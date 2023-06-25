Mash: росгвардейцы спасли Москву от удара беспилотника. Фото

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Выпускной в ЦПКИО. Курган, росгвардия
Беспилотник, летящий на Москву, посадили сотрудники Росгвардии Фото:

В Курской области сотрудники Росгвардии посадили беспилотник, летящий в сторону Москвы. Об этом сообщают в соцсетях.

«Летящий в сторону Москвы БПЛА со взрывчаткой посадили в Курской области около деревни Гирьи», — пишет telegram-канал Mash. По его данным, подобные беспилотники атаковали Москву в конце мая. Как уточнили в telegram-канале, беспилотник нес заряд, способный пробить железобетонные плиты толщиной до полуметра.

Ранее в Москве на железнодорожной станции обнаружили противопехотную мину. На месте найденного боеприпаса работает полиция.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации о возможной посадке беспилотника, летящего на Москву. Ответ ожидается.

Фото:

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В Курской области сотрудники Росгвардии посадили беспилотник, летящий в сторону Москвы. Об этом сообщают в соцсетях. «Летящий в сторону Москвы БПЛА со взрывчаткой посадили в Курской области около деревни Гирьи», — пишет telegram-канал Mash. По его данным, подобные беспилотники атаковали Москву в конце мая. Как уточнили в telegram-канале, беспилотник нес заряд, способный пробить железобетонные плиты толщиной до полуметра. Ранее в Москве на железнодорожной станции обнаружили противопехотную мину. На месте найденного боеприпаса работает полиция. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации о возможной посадке беспилотника, летящего на Москву. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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