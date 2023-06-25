Mash: росгвардейцы спасли Москву от удара беспилотника. Фото

25 июня 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Беспилотник, летящий на Москву, посадили сотрудники Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курской области сотрудники Росгвардии посадили беспилотник, летящий в сторону Москвы. Об этом сообщают в соцсетях. «Летящий в сторону Москвы БПЛА со взрывчаткой посадили в Курской области около деревни Гирьи», — пишет telegram-канал Mash. По его данным, подобные беспилотники атаковали Москву в конце мая. Как уточнили в telegram-канале, беспилотник нес заряд, способный пробить железобетонные плиты толщиной до полуметра. Ранее в Москве на железнодорожной станции обнаружили противопехотную мину. На месте найденного боеприпаса работает полиция. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации о возможной посадке беспилотника, летящего на Москву. Ответ ожидается. Фото: telegram-канал Mash

В Курской области сотрудники Росгвардии посадили беспилотник, летящий в сторону Москвы. Об этом сообщают в соцсетях. «Летящий в сторону Москвы БПЛА со взрывчаткой посадили в Курской области около деревни Гирьи», — пишет telegram-канал Mash. По его данным, подобные беспилотники атаковали Москву в конце мая. Как уточнили в telegram-канале, беспилотник нес заряд, способный пробить железобетонные плиты толщиной до полуметра. Ранее в Москве на железнодорожной станции обнаружили противопехотную мину. На месте найденного боеприпаса работает полиция. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации о возможной посадке беспилотника, летящего на Москву. Ответ ожидается.