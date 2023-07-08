В США призвали Украину готовиться к потере важного города после саммита НАТО

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина потеряет Одессу в случае провокаций на саммите НАТО

08 июля 2023 в 21:13 Размер текста - 17 +

ВСУ предупредили о рисках потерять Одессу Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если страны НАТО устроят провокацию во время саммита в Вильнюсе, то Украина может лишиться Одессы. Такое мнение озвучил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Решение НАТО на предстоящем саммите может вынудить [президента РФ Владимира] Путина пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы. Он может это сделать, Россия обеспечена всеми необходимыми ресурсами для этого», — заявил Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom . По его мнению, Россия уже могла бы дойти до Одессы. Однако, подчеркнул Макгрегор, Путин не хочет еще большей эскалации конфликта на Украине и защищает только российские территории. Саммит глав государств — членов НАТО и их союзников пройдет 11 и 12 июля в столице Литвы Вильнюсе. Украина рассчитывала, что он даст шанс стране на вступление в альянс. Однако, как сообщала американская газета The Washington Post, Запад до сих пор не определился, что предложить Киеву. Большинство союзников считают невозможным присоединение Украины к НАТО, пока она находится в конфликте с Россией.

Если страны НАТО устроят провокацию во время саммита в Вильнюсе, то Украина может лишиться Одессы. Такое мнение озвучил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Решение НАТО на предстоящем саммите может вынудить [президента РФ Владимира] Путина пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы. Он может это сделать, Россия обеспечена всеми необходимыми ресурсами для этого», — заявил Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. По его мнению, Россия уже могла бы дойти до Одессы. Однако, подчеркнул Макгрегор, Путин не хочет еще большей эскалации конфликта на Украине и защищает только российские территории. Саммит глав государств — членов НАТО и их союзников пройдет 11 и 12 июля в столице Литвы Вильнюсе. Украина рассчитывала, что он даст шанс стране на вступление в альянс. Однако, как сообщала американская газета The Washington Post, Запад до сих пор не определился, что предложить Киеву. Большинство союзников считают невозможным присоединение Украины к НАТО, пока она находится в конфликте с Россией.